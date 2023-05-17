FlixBus запускає нові рейси з Києва до варшавських аеропортів

Перевізник FlixBus відкрив нову автобусну лінію з Києва до двох варшавських аеропортів — Шопена й Модлін.

Про це повідомляє пресслужба компанії, пише «Економічна правда».

Повний маршрут нової лінії N3225 буде такий: Київ — Житомир — Рівне — Луцьк — Люблін — аеропорт Варшава-Шопен — Варшава (автостанція Заходня) — аеропорт Варшава-Модлін.

Перший рейс планується 30 травня. Спершу нова лінія курсуватиме два рази на тиждень, а з 14 червня — до 4 разів на тиждень.

Відправлення із Центральної автостанції Києва відбуватиметься о 13:30, а до аеропорту Шопена автобус прибуватиме о 5:10 наступного дня. Прибуття до аеропорту Модлін — о 6:40.

У зворотньому напрямку рейс стартує з аеропорту Модлін о 18:45, з аеропорту Шопена — о 20:15, прибуваючи до Центральної автостанції в Києві о 12:55.

Вартість квитків стартує від 1299 гривень. Вона може змінюватися залежно від дня відправлення і кількості проданих квитків.

Раніше ми писали, що FlixBus запускає нові маршрути з Києва до Польщі.