Нацкомісія рекомендує перейменувати Бровари

Національна комісія зі стандартів державної мови представила перелік із майже 1400 населених пунктів у 24 областях, назви яких не відповідають стандартам державної мови.

Так, місто Бровари пропонують перейменувтаи на Броварі, адже нинішня назва “не відповідає правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови”.

Місцева влада протягом шести місяців може довести доцільність або запропонувати свої варіанти назв. Якщо вони цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

Також назва міста Запоріжжя позначена як така, що потребує обґрунтування доцільності збереження поточної назви. Комісія не пояснила, чому Запоріжжя (а також село Нове Запоріжжя) не відповідає новому законодавству.