Чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном

Чеський перевізник RegioJet планує відновити залізничні рейси з Києва до Берліна у 2024 році.

Про це власник компанії Радім Янчура повідомив виданню Forbes.

Також планують запустити рейси з Києва до Ганновера через Лейпциг і Дрезден, «оскільки в Німеччину їздить набагато більше українців, ніж у Чехію», зазначив Янчура.

До того ж до кінця 2023 року компанія хоче подовжити маршрут Прага — Кошице (Словаччина) до Чопа Закарпатської області, а в перспективі — до Мукачева.

Наразі потяг RegioJet курсує до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда «Укрзалізниці».

Крім того, компанія разом із «Укрзалізницею» працює над можливістю заїзду чеських поїздів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

«До кінця 2024-го плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 000 пасажирів на рік», – повідомив Янчура.

Фото: RegioJet