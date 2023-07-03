Чеський перевізник хоче відновити пряме залізничне сполучення між Києвом і Берліном

353
Ірина Маймур
share share

Чеський перевізник RegioJet планує відновити залізничні рейси з Києва до Берліна у 2024 році.

Про це власник компанії Радім Янчура повідомив виданню Forbes.

Також планують запустити рейси з Києва до Ганновера через Лейпциг і Дрезден, «оскільки в Німеччину їздить набагато більше українців, ніж у Чехію», зазначив Янчура.

До того ж до кінця 2023 року компанія хоче подовжити маршрут Прага — Кошице (Словаччина) до Чопа Закарпатської області, а в перспективі — до Мукачева.

Наразі потяг RegioJet курсує до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда «Укрзалізниці».

Крім того, компанія разом із «Укрзалізницею» працює над можливістю заїзду чеських поїздів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

«До кінця 2024-го плануємо суттєво збільшити частку українського напрямку, пасажиропотік має зрости втричі – до 500 000 пасажирів на рік», – повідомив Янчура.

Фото: RegioJet

Опубліковано: 03 липня 2023
share share
На Трухановому острові та Дніпровській набережній з’явились гігантські гойдалки На Трухановому острові та Дніпровській набережній з’явились гігантські гойдалки Алею парку "Прибережний" ввечері будуть підсвічувати зорями Алею парку "Прибережний" ввечері будуть підсвічувати зорями Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа" Найкраще українське кіно: оголосили номінантів на премію "Золота дзиґа" В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича В Одесі попри охоронний статус зносять старовинний особняк Гавсевича Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці Київські активісти почали відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell На Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами На Саксаганського відкрили лаунж-бар Slava U з кальяном і музичними вечорами Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.