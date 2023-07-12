Куди піти у Києві 14-16 липня: "Жадан і собаки", ярмарок української кухні на ВДНГ та вечірка у Хвильовому

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Валерія Гуржий
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Протягом 14-16 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ гурту "Жадан і собаки", вечірки у Куренях, Хвильовому та просторі Uyava, музика Вівальді на даху ЦУМу, ярмарок автентичної кухні на ВДНГ, Підпільний стендап та відкриття мистецького простору КультМотив.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка 100 невідомих творів Марії Примаченко

Український Дім презентує унікальний проєкт «Марія малює» – 100 невідомих творів Примаченко. На виставці глядачі вперше побачать сто картин легендарної художниці, адже ці твори з приватної колекції київського мистецтвознавця Едуарда Димшица раніше ніколи не виставлялися.

Ціна: 100 грн, пільговий - 50 грн
Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: до 27 серпня 2023 року, Вт-Нд, 11:00-19:00

Kureni Добра

14-16 липня з 16:00 до 22:00 відбудеться благодійна музична зустріч Kureni Добра.

  • 14 липня на сцені – Dmit Kitz, Theid та Moojev
  • 15 липня для глядачів виступатимуть гості з Франції – dOP, а тапож Yova Yager та Hanna
  • 16 липня на сцену вийдуть Vera Logdanida і Igor Glushko

Ціна: у п’ятницю вхід вільний. Квитки на суботу та неділю можна купити за посиланням від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 14-16 липня з 16:00

Вечірки у Хвильовому

Три дні поспіль у Хвильовому проходитимуть вечірки.

  • 14 липня буде вечір київської промогрупи Illuminate з львівськими друзями з формації Ламана, Тадек, Колдест, Вейлер, Вова сябрук б2б нютрал
  • 15 липня на гостей чекає нестримна енергія, електроні ритми та шалені танці від Sasha Trey, Pledov, Aerobiica, Maat та Jardmol
  • 16 липня відбудеться вечірка від нового київського хардкор-об'єднання Soul Service Events

Ціна: від 100 до 350 грн
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 14, 16 липня з 17:00, 15 липня з 15:00

Виступи українських артистів та британського продюсера London Elektricity в Uyava

Протягом 14-16 в просторі Uyava відбуватимуться різноманітні музичні заходи.

  • 14 липня відбудеться виступ гуртів Blooms Corda та Sheetel з підтримкою Kiptilov.
  • 15 липня виступить легендарний британський продюсер London Elektricity. Підтримають іноземного гостя: Tonika, I Wannabe, Votuma, Diffirant, Warm Roller, Elmar, B.Kind.
  • 16 липня відбудеться виступ Структури Щастя та Smailov.

Ціна: від 300 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 14 липня з 17:00, 15 липня з 12:00, 16 липня з 18:00

"Пори року" Антоніо Вівальді на даху ЦУМ

В самому серці Києва, на висоті пташиного польоту, оркестр зіграє один із головних творів у історії музики «Пори року» геніального Антоніо Вівальді.

Кожна композиція супроводжуватиметься розповідями про життя та творчість композитора, а також цікавими історіями про створення музичних шедеврів.

Ціна: від 350 грн
Де: ЦУМ
Коли: 14 липня 19:00

Субота

Ярмарок автентичної кухні

Кружаймо — ярмарок автентичної кухні України та інших народів світу, де кожен може насолодитися гастрономічною культурою України. На гостей чекають учасники з різних куточків країни: Львів, З
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 15-16 липня з 10:00 до 21:00

Вечірка у Keller

15 липня у 13:00 у Keller відбудеться благодійна вечірка під назвою Save The Date.

На території заходу будуть два танцполи, фудкорт з китайською та веганською їжею, чайна, та благодійна крамничка.

Ціна: 250-350 грн
Де: Дача, Кeller, вулиця Кирилівська, 71
Коли: 15 липня з 13:00

Стендап, кінопоказ та концерт від Atlas

15 липня організатори фестивалю Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver проведуть вихідний, мета якого зібрати 2 мільйони гривень на допомогу Київській міській клінічній лікарні.

  • 15:00–22:00: відкрита фан-зона на Спортивній площі з баром, фудкортом, лаунж-зоною, а також сценою, на якій виступлять українські артисти та резиденти «Підпільного стендапу», серед яких: Вася Байдак, Свят Загайкевич та Дмитро Білоус;
  • 19:00–20:30: кінопоказ просто неба комедії «Найкращі вихідні»;
  • 20:30–22:00: закритий концерт на терасі ТРЦ за участі українських артистів з трансляцією на фасадні екрани.

Ціна: вхід у фан-зону вільний, на терасу - 1000 грн.
Де: ТРЦ Gulliver, Спортивна плоша
Коли: 15 липня 15:00

Відкриття українського простору КультМотив

15 липня о 15:00 у Києві відкриється КультМотив - новий простір на Подолі об’єднує платформу для розвитку українського мистецтва — кухню, алкоголь, майстерні, лекторії тощо.

У програмі: народні співи від Шум‘я, лірична музика Марка, виступ Yaray, хедлайнер Юлія Юріна та Ґвара.

Ціна: вхід вільний
Де: вул. Набережно-Хрещатицька 31/36 (колишній завод «КиївМлин»)
Коли: 15 липня 15:00

Неділя

Ранкова практика "Емоції в тілі"

Енергетична практика “Емоції в тілі” від режисерки Люсі Пономаренко створена у порятунок кожному, хто відчуває внутрішній дисбаланс та вчиться буквально заново слухати свої почуття. Зустріч допоможе усвідомити свої емоції і дослідити, як вони впливають на відчуття в тілі.

Проводить практику режисерка та засновниця Akterstvo theatre Люся Пономаренко.

Ціна: 400 грн
Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а,
Коли: 16 липня 09:00

Жадан і собаки

«Жадан і Собаки» представлять потужну програму із своїх головних хітів: «Мадонна», «Натаха», «Автозак» та інші пісні. Відомі музич-поетичні історії прозвучать наживо, щоб отримати живий фідбек ваших сердець.

Ціна: 1500 грн
Де: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12
Коли: 16 липня 18:00

Max Paragraph у Squat

Макс Параграф грає сучасне українське кантрі, іноді виконуючи роль цілого оркестру одночасно: гармошка, гітара, тамбурін, стомпбокс, здається навіть вуса у нього співають!

Але ви також можете почути його в дуеті з мінімалістичним синтезатором та
прекрасним жіночим голосом Sia Severina.

Ціна: донат
Де: Squat​​​​​​​, вулиця Терещенківська 17б
Коли: 16 липня 18:00

Підпільний Стендап - Тимошенко, Загайкевич, Коломієць, Немонежина та Білоус

Цього вечора на сцені: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Юрій Коломієць, Світлана Немонежина, Дмитро Білоус.

Ціна: 300-400 грн
Де: Peppers Club, вул. Князів Острозьких, 8
Коли: 16 липня 18:00

Фото: Kureni, Хвильовий, London Elektricity, Світлоконцерт, Кружаймо 23, КультМотив, Жадан і Собаки, Max Paragraph, Свят Загайкевич

Опубліковано: 12 липня 2023
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