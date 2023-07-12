Куди піти у Києві 14-16 липня: "Жадан і собаки", ярмарок української кухні на ВДНГ та вечірка у Хвильовому

Протягом 14-16 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ гурту "Жадан і собаки", вечірки у Куренях, Хвильовому та просторі Uyava, музика Вівальді на даху ЦУМу, ярмарок автентичної кухні на ВДНГ, Підпільний стендап та відкриття мистецького простору КультМотив.
Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.
Український Дім презентує унікальний проєкт «Марія малює» – 100 невідомих творів Примаченко. На виставці глядачі вперше побачать сто картин легендарної художниці, адже ці твори з приватної колекції київського мистецтвознавця Едуарда Димшица раніше ніколи не виставлялися.
Ціна: 100 грн, пільговий - 50 грн
Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: до 27 серпня 2023 року, Вт-Нд, 11:00-19:00
14-16 липня з 16:00 до 22:00 відбудеться благодійна музична зустріч Kureni Добра.
Ціна: у п’ятницю вхід вільний. Квитки на суботу та неділю можна купити за посиланням від 300 грн
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 14-16 липня з 16:00
Три дні поспіль у Хвильовому проходитимуть вечірки.
Ціна: від 100 до 350 грн
Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18
Коли: 14, 16 липня з 17:00, 15 липня з 15:00
Протягом 14-16 в просторі Uyava відбуватимуться різноманітні музичні заходи.
Ціна: від 300 грн
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 14 липня з 17:00, 15 липня з 12:00, 16 липня з 18:00
В самому серці Києва, на висоті пташиного польоту, оркестр зіграє один із головних творів у історії музики «Пори року» геніального Антоніо Вівальді.
Кожна композиція супроводжуватиметься розповідями про життя та творчість композитора, а також цікавими історіями про створення музичних шедеврів.
Ціна: від 350 грн
Де: ЦУМ
Коли: 14 липня 19:00
Кружаймо — ярмарок автентичної кухні України та інших народів світу, де кожен може насолодитися гастрономічною культурою України. На гостей чекають учасники з різних куточків країни: Львів, З
Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Коли: 15-16 липня з 10:00 до 21:00
15 липня у 13:00 у Keller відбудеться благодійна вечірка під назвою Save The Date.
На території заходу будуть два танцполи, фудкорт з китайською та веганською їжею, чайна, та благодійна крамничка.
Ціна: 250-350 грн
Де: Дача, Кeller, вулиця Кирилівська, 71
Коли: 15 липня з 13:00
15 липня організатори фестивалю Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver проведуть вихідний, мета якого зібрати 2 мільйони гривень на допомогу Київській міській клінічній лікарні.
Ціна: вхід у фан-зону вільний, на терасу - 1000 грн.
Де: ТРЦ Gulliver, Спортивна плоша
Коли: 15 липня 15:00
15 липня о 15:00 у Києві відкриється КультМотив - новий простір на Подолі об’єднує платформу для розвитку українського мистецтва — кухню, алкоголь, майстерні, лекторії тощо.
У програмі: народні співи від Шум‘я, лірична музика Марка, виступ Yaray, хедлайнер Юлія Юріна та Ґвара.
Ціна: вхід вільний
Де: вул. Набережно-Хрещатицька 31/36 (колишній завод «КиївМлин»)
Коли: 15 липня 15:00
Енергетична практика “Емоції в тілі” від режисерки Люсі Пономаренко створена у порятунок кожному, хто відчуває внутрішній дисбаланс та вчиться буквально заново слухати свої почуття. Зустріч допоможе усвідомити свої емоції і дослідити, як вони впливають на відчуття в тілі.
Проводить практику режисерка та засновниця Akterstvo theatre Люся Пономаренко.
Ціна: 400 грн
Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а,
Коли: 16 липня 09:00
«Жадан і Собаки» представлять потужну програму із своїх головних хітів: «Мадонна», «Натаха», «Автозак» та інші пісні. Відомі музич-поетичні історії прозвучать наживо, щоб отримати живий фідбек ваших сердець.
Ціна: 1500 грн
Де: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12
Коли: 16 липня 18:00
Макс Параграф грає сучасне українське кантрі, іноді виконуючи роль цілого оркестру одночасно: гармошка, гітара, тамбурін, стомпбокс, здається навіть вуса у нього співають!
Але ви також можете почути його в дуеті з мінімалістичним синтезатором та
прекрасним жіночим голосом Sia Severina.
Ціна: донат
Де: Squat, вулиця Терещенківська 17б
Коли: 16 липня 18:00
Цього вечора на сцені: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Юрій Коломієць, Світлана Немонежина, Дмитро Білоус.
Ціна: 300-400 грн
Де: Peppers Club, вул. Князів Острозьких, 8
Коли: 16 липня 18:00
Фото: Kureni, Хвильовий, London Elektricity, Світлоконцерт, Кружаймо 23, КультМотив, Жадан і Собаки, Max Paragraph, Свят Загайкевич