Куди піти у Києві 14-16 липня: "Жадан і собаки", ярмарок української кухні на ВДНГ та вечірка у Хвильовому

Протягом 14-16 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ гурту "Жадан і собаки", вечірки у Куренях, Хвильовому та просторі Uyava, музика Вівальді на даху ЦУМу, ярмарок автентичної кухні на ВДНГ, Підпільний стендап та відкриття мистецького простору КультМотив.

Зібрали 13 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Український Дім презентує унікальний проєкт «Марія малює» – 100 невідомих творів Примаченко. На виставці глядачі вперше побачать сто картин легендарної художниці, адже ці твори з приватної колекції київського мистецтвознавця Едуарда Димшица раніше ніколи не виставлялися.

Ціна: 100 грн, пільговий - 50 грн

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 27 серпня 2023 року, Вт-Нд, 11:00-19:00

14-16 липня з 16:00 до 22:00 відбудеться благодійна музична зустріч Kureni Добра.

14 липня на сцені – Dmit Kitz, Theid та Moojev

15 липня для глядачів виступатимуть гості з Франції – dOP, а тапож Yova Yager та Hanna

16 липня на сцену вийдуть Vera Logdanida і Igor Glushko

Ціна: у п’ятницю вхід вільний. Квитки на суботу та неділю можна купити за посиланням від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 14-16 липня з 16:00

Три дні поспіль у Хвильовому проходитимуть вечірки.

14 липня буде вечір київської промогрупи Illuminate з львівськими друзями з формації Ламана, Тадек, Колдест, Вейлер, Вова сябрук б2б нютрал

буде вечір київської промогрупи Illuminate з львівськими друзями з формації Ламана, Тадек, Колдест, Вейлер, Вова сябрук б2б нютрал 15 липня на гостей чекає нестримна енергія, електроні ритми та шалені танці від Sasha Trey, Pledov, Aerobiica, Maat та Jardmol

16 липня відбудеться вечірка від нового київського хардкор-об'єднання Soul Service Events

Ціна: від 100 до 350 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 14, 16 липня з 17:00, 15 липня з 15:00

Протягом 14-16 в просторі Uyava відбуватимуться різноманітні музичні заходи.

14 липня відбудеться виступ гуртів Blooms Corda та Sheetel з підтримкою Kiptilov.

відбудеться виступ гуртів Blooms Corda та Sheetel з підтримкою Kiptilov. 15 липня виступить легендарний британський продюсер London Elektricity. Підтримають іноземного гостя: Tonika, I Wannabe, Votuma, Diffirant, Warm Roller, Elmar, B.Kind.

16 липня відбудеться виступ Структури Щастя та Smailov.

Ціна: від 300 грн

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 14 липня з 17:00, 15 липня з 12:00, 16 липня з 18:00

В самому серці Києва, на висоті пташиного польоту, оркестр зіграє один із головних творів у історії музики «Пори року» геніального Антоніо Вівальді.



Кожна композиція супроводжуватиметься розповідями про життя та творчість композитора, а також цікавими історіями про створення музичних шедеврів.

Ціна: від 350 грн

Де: ЦУМ

Коли: 14 липня 19:00

Субота

Кружаймо — ярмарок автентичної кухні України та інших народів світу, де кожен може насолодитися гастрономічною культурою України. На гостей чекають учасники з різних куточків країни: Львів, З

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Коли: 15-16 липня з 10:00 до 21:00

15 липня у 13:00 у Keller відбудеться благодійна вечірка під назвою Save The Date.

На території заходу будуть два танцполи, фудкорт з китайською та веганською їжею, чайна, та благодійна крамничка.

Ціна: 250-350 грн

Де: Дача, Кeller, вулиця Кирилівська, 71

Коли: 15 липня з 13:00

15 липня організатори фестивалю Atlas та торгово-розважальний центр Gulliver проведуть вихідний, мета якого зібрати 2 мільйони гривень на допомогу Київській міській клінічній лікарні.

15:00–22:00: відкрита фан-зона на Спортивній площі з баром, фудкортом, лаунж-зоною, а також сценою, на якій виступлять українські артисти та резиденти «Підпільного стендапу», серед яких: Вася Байдак, Свят Загайкевич та Дмитро Білоус;

19:00–20:30: кінопоказ просто неба комедії «Найкращі вихідні»;

20:30–22:00: закритий концерт на терасі ТРЦ за участі українських артистів з трансляцією на фасадні екрани.

Ціна: вхід у фан-зону вільний, на терасу - 1000 грн.

Де: ТРЦ Gulliver, Спортивна плоша

Коли: 15 липня 15:00

15 липня о 15:00 у Києві відкриється КультМотив - новий простір на Подолі об’єднує платформу для розвитку українського мистецтва — кухню, алкоголь, майстерні, лекторії тощо.

У програмі: народні співи від Шум‘я, лірична музика Марка, виступ Yaray, хедлайнер Юлія Юріна та Ґвара.

Ціна: вхід вільний

Де: вул. Набережно-Хрещатицька 31/36 (колишній завод «КиївМлин»)

Коли: 15 липня 15:00

Неділя

Енергетична практика “Емоції в тілі” від режисерки Люсі Пономаренко створена у порятунок кожному, хто відчуває внутрішній дисбаланс та вчиться буквально заново слухати свої почуття. Зустріч допоможе усвідомити свої емоції і дослідити, як вони впливають на відчуття в тілі.

Проводить практику режисерка та засновниця Akterstvo theatre Люся Пономаренко.

Ціна: 400 грн

Де: Avangarden, вулиця Січових Стрільців, 23а,

Коли: 16 липня 09:00

«Жадан і Собаки» представлять потужну програму із своїх головних хітів: «Мадонна», «Натаха», «Автозак» та інші пісні. Відомі музич-поетичні історії прозвучать наживо, щоб отримати живий фідбек ваших сердець.

Ціна: 1500 грн

Де: Тераса River Mall, Дніпровська набережна, 12

Коли: 16 липня 18:00

Макс Параграф грає сучасне українське кантрі, іноді виконуючи роль цілого оркестру одночасно: гармошка, гітара, тамбурін, стомпбокс, здається навіть вуса у нього співають!

Але ви також можете почути його в дуеті з мінімалістичним синтезатором та

прекрасним жіночим голосом Sia Severina.

Ціна: донат

Де: Squat​​​​​​​, вулиця Терещенківська 17б

Коли: 16 липня 18:00

Цього вечора на сцені: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Юрій Коломієць, Світлана Немонежина, Дмитро Білоус.

Ціна: 300-400 грн

Де: Peppers Club, вул. Князів Острозьких, 8

Коли: 16 липня 18:00

Фото: Kureni, Хвильовий, London Elektricity, Світлоконцерт, Кружаймо 23, КультМотив, Жадан і Собаки, Max Paragraph, Свят Загайкевич