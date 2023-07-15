У Бучанській громаді до кінця року планують відбудувати 11 приватних будинків

Одинадцять приватних будинків побудують з "нуля" у Бучанській громаді, які були знищені російськими обстрілами.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Вісім будинків розташовані у Бучі, ще три - у Блиставиці. Саме це село розташоване найближче до летовища "Антонов", домівки якого розбомбили у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нове житло також укомплектують меблями та внутрішнім устаткуванням.

Роботи з відновлення вже розпочались. За попереднім планом, усі будинки планують ввести в експлуатацію до кінця року.

Раніше ми писали, що 10 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області провела перші торги на ремонт висоток, які постраждали від агресії рф в Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці.

Фото: Анатолій Федорук