У Бучанській громаді до кінця року планують відбудувати 11 приватних будинків

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Валерія Гуржий
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Одинадцять приватних будинків побудують з "нуля" у Бучанській громаді, які були знищені російськими обстрілами.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Вісім будинків розташовані у Бучі, ще три - у Блиставиці. Саме це село розташоване найближче до летовища "Антонов", домівки якого розбомбили у перші дні повномасштабного вторгнення.

Нове житло також укомплектують меблями та внутрішнім устаткуванням.

Роботи з відновлення вже розпочались. За попереднім планом, усі будинки планують ввести в експлуатацію до кінця року.

Раніше ми писали, що 10 липня Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області провела перші торги на ремонт висоток, які постраждали від агресії рф в Бучі, Макарові, Вишгороді та Бородянці.

Фото: Анатолій Федорук

Опубліковано: 15 липня 2023
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