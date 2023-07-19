Куди піти у Києві 21-23 липня: виступи Kazka, ВВ, Луна та барахолка на Подолі

Протягом 21-23 липня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких: виступ Луна, Otoy та Мюслі ua в артпросторі Uyava, дегустація вин, майстер-клас від акторки Ірми Вітовської, маркет Всі.Свої, барахолка на Подолі, виступи гуртів Kazka та Воплі Відоплясова.

Зібрали 15 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

У Національному музеї «Київська картинна галерея» працює актуальнного виставкового проєкту «Рани міст» від творчої групи представників НАОМА. Осмислення трагічного сьогодення через призму руйнівного впливу війни на архітектуру міста – ідейна основа усіх робіт учасників виставки.

Ціна: 150 грн, пільговий 75 грн

Де: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9,

Коли: до 6 серпня з 11:00

21 липня відбудеться грандіозний виступ Луни та ЮЮ. 22 та 23 липня з 14:00 повертається Pidpal в новому форматі з дуже потужним лайнапом та неймовірною локацією. Головні хедлайнери — Otoy, Мюслі ua, ХАС та Botashe.



У ці дні проведуть також турнір з брейкдансу.

Ціна: від 250 грн

Де: Uyava на ВДНГ, проспект Академіка Глушкова 1

Коли: 21 липня з 17:00, 22-23 липня з 14:00

В цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Юра Коломієць, Настя Зухвала, Василь Байдак, Дмитро Білоус.

Ціна: від 200 грн

Де: кінотеатр "АРТ-Братислава"

Коли: 21 липня 18:30

21 липня о 19:00 відбудеться ексклюзивна дегустація вин у Très FRANÇAIS.

Професійний сомельє, мандрівник та викладач винної школи Good wine Олександр Шеханін обрав пʼять французьких класичних рожевих вин, та українське розе з передової виноробні України і розповість про них усі тонкощі.

Всього, гості спробують 6 рожевих вин та 6 французьких закусок.

Ціна: 1150 грн

Де: Très FRANÇAIS, вулиця Костьольна, 3

Коли: 21 липня 19:00

На найкрасивішому даху міста, у виконанні джазменів, оркестру та чарівної Марти Адамчук для вас прозвучать легендарні романтичні балади всіх часів.

Культові композиції Емі Уайнгауз, Френка Сінатри, Стіві Уандера, Уітні Хьюстон, Елли Фізджеральд, Арети Франклін, Тіни Тьорненр, Джорджа Майкла, Шаде та інших.

Ціна: від 350 грн

Де: ЦУМ

Коли: 21 липня 19:00

У п'ятницю, 21липня у КультМотиві виступить Dj JorDee. А 22 липня київський електронний музикант Cepasa зіграє свої композиції з альбому Niby Chaiky та багато іншого.

Ціна: у п'ятницю вхід вільний, у суботу - 400 грн

Де: КультМотив, вулиця Набережно-Хрещатицька 31/36

Коли: 21 липня 19:00, 22 липня 18:00

Субота

22–23 липня пройде Сімейний маркет, де збереться 150+ українських виробників найрізноманітніших категорій. На маркеті можна буде купити речі для дому, які додадуть вашій оселі сімейного затишку: кераміку, вироби з дерева та льону. А ще — одяг для себе, дітей чи на подарунок для ваших близьких. І, звісно ж, смачні продукти від українських фермерів: солодощі, сири та напої.

Ціна: вхід вільний

Де: вулиця Десятинна, 12

Коли: 22-23 липня з 10:00

У культурному просторі Squat 17b пройде дводенне благодійне свято - збиратимуть на бус для медиків 3-ї штурмової бригади. Концепція заходу центрується навколо великого чистого полотна, яке за донат може розмалювати будь-хто. У фіналі полотно розділять, і кожен з відвідувачів чи відвідувачок зможе забрати його частину на памʼять.

Ціна: донат

Де: Сквот, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 22-23 липня з 12:00

В суботу виступатиме Biesmans. Його звуки, як кришталеві промені, переплетуться з ритмами резидентів музичної родини Svet – Beat Inside b2b Feelmark + Cherry b2b R.A.N та резидента Kureni — Moojev, які створять неповторну симфонію відчуттів.

B неділю, звуки стануть крилами, а ритми - пульсом серця разом з прекрасними піснями етно-легенди — Олега Скрипки & гурту ВВ.

Ціна: від 300 грн

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 22-23 липня з 16:00

У Хвильовому відбудеться перший івент із загадкового girls-only циклу Feminine. Line-up: Ochii, Anastasiia Slutska, Olya Kaas, V:nus.

Ціна: 200 грн

Де: Хвильовий, вул. Верхній Вал, 18

Коли: 22 липня з 16:00

Кіноспільнота представляє новий проєкт «Майстерня КіноРух», в якому візьмуть участь відомі українські актори, режисери, продюсери.

Ці майстер-класи стануть в нагоді не тільки кінематографістам, але й усім, хто постійно знаходиться «в русі», хто прагне бути першим, кого цікавить наука лицедійства, яка потрібна не тільки на сцені, але й у житті та в ділових відносинах.

22 липня майстер-клас проведе акторка театру і кіно, продюсерка, громадська діячка, засл. артистка України Ірма Вітовська.

Ціна: 300 грн

Де: Будинок кіно, вулиця Саксаганського, 6

Коли: 22 липня з 17:00

На концерті звучатимуть знакові хіти гурту та їхні меседжі про сильну та дивовижну Україну. Весь прибуток від продажу квитків передається в благодійну організацію From heart ua.

Ціна: від 600 грн

Де: Ейфорія, вулиця Грушевського, 18

Коли: 22 липня 18:00

Благодійній джем-імпровізація музикантів і танцівників. В неділю в Аvangarden будуть відпускати душу і тіло в потік імпровізації, або, принаймні, дивитись, як це роблять інші.

Ціна: донат від 350 грн

Де: Аvangarde, вулиця Січових Стрільців, 23а

Коли: 22 липня з 18:30

Неділя

Подільський Шук - буде трушна барахолка, ярмарок старовини, вініл та музика.

Збиратимуть гроші для 47 бригади ЗСУ та Павла Калюка, на потреби його підрозділу. Цього разу братиме участь тільки половина Автостанції, тому кількість місць дуже обмежена.

Ціна: вхід вільний

Де: Автостанція Поділ

Коли: 23 липня з 12:00

Історія Каліки Біллі про пошук відповіді на головне питання в житті: «Хто я? Навіщо я живу?». І коли людина знаходить відповідь на це питання, вона знаходить головне - сенс життя. Іноді за ці знання доводиться платити дуже високою ціною.

Ціна: від 100 грн

Де: Театр ім.Лесі Українки, вулиця Богдана Хмельницького, 5

Коли: 23 липня з 17:00

Фото: Луна, Юра Коломієць, Unsplash\Vincenzo Landino, Світлоконцерт, Cepasa, Всі.Свої, Олег Скрипка, Хвильовий, Ірма Вітовська, Kazka, Подільський Шук, Театр Лесі Українки