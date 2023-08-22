Під Києвом до 2025 року збудують Національне військове меморіальне кладовище

Під Києвом до 30 липня 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Національне військове меморіальне кладовище складатиметься з комплексу споруд і площ. Це військове кладовище, музейний комплекс, ритуальна будівля й інші споруди для організації почесних поховань. Загальна площа складатиме майже 267 гектарів.

Раніше меморіальний комплекс планували розташувати у Києві на Лисій горі, а згодом у Биківні.

Фото: minregion.gov.uа