Під Києвом до 2025 року збудують Національне військове меморіальне кладовище

265
Ірина Маймур
share share

Під Києвом до 30 липня 2025 року створять Національне військове меморіальне кладовище. Його облаштують у Гатненській тергромаді на Київщині.

Про це йдеться в постанові Кабміну.

Національне військове меморіальне кладовище складатиметься з комплексу споруд і площ. Це військове кладовище, музейний комплекс, ритуальна будівля й інші споруди для організації почесних поховань. Загальна площа складатиме майже 267 гектарів.

Раніше меморіальний комплекс планували розташувати у Києві на Лисій горі, а згодом у Биківні.

Фото: minregion.gov.uа

Опубліковано: 22 серпня 2023
share share
У чернігівському драмтеатрі, куди поцілила російська ракета, розпочнуть сезон 15 вересня У чернігівському драмтеатрі, куди поцілила російська ракета, розпочнуть сезон 15 вересня 10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей 10 українських брендів вишиванок: від класики до сучасних моделей Ягідне желе: простий та корисний літній десерт Ягідне желе: простий та корисний літній десерт Міська влада Києва заборонила проведення масових заходів на День Незалежності Міська влада Києва заборонила проведення масових заходів на День Незалежності Під час вересневого «Куражу» збиратимуть на систему вентиляції для укриття «Охматдиту» Під час вересневого «Куражу» збиратимуть на систему вентиляції для укриття «Охматдиту» Будівельна компанія намагається через суд скасувати заборону на будівництво ТРЦ на Хрещатику Будівельна компанія намагається через суд скасувати заборону на будівництво ТРЦ на Хрещатику Київ отримав від благодійників три міських автобуси Київ отримав від благодійників три міських автобуси На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами На Подолі відкриється нова книгарня зі вживаними та рідкісними книгами
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.