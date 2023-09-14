Сучасний український дизайн та мистецтво вперше увійшли до основної програми Vienna Design Week

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Валерія Гуржий
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Цього року сучасний український дизайн та мистецтво вперше входить до основної програми Vienna Design Week у вигляді проєкту «Kyiv vibes. What matters». Ця назва є запрошенням до діалогу щодо переосмислення цінностей у контексті війни та глобальних змін, пише Pragmatika.

Протягом десяти днів, з 22 вересня по 1 жовтня, відвідувачі Vienna Design Week зможуть ознайомитися з проєктом «Kyiv vibes. What matters» на головній локації в Леопольдштадті.

Захід відбудеться на території колишнього готелю (Laufberggasse 12) у кількох різних залах. Це місце також є символічним для всіх українців, які знайшли тимчасовий притулок для біженців у готельних номерах Європи та світу.

«Реальність творчого потенціалу та безперервного зростання українських
дизайнерів, навіть під час війни, справді вражає. Наш проєкт присвячений не лише продуктовому дизайну. Ми досліджуємо, як повсякденні предмети впливають на наше життя, який зміст і сенс привносять. Це також про комфорт і відчуття дому, красу та естетичну наповненість життя, необхідні для його повноцінності», – наголошує Юлія Мухоід, візіонерка проєкту, художниця та співзасновниця агенції BelkaStrelka.

Серед учасників проєкту «Kyiv vibes. What matters» бюро Smith & Winken, бренд +kouple, компанія з дизайну меблів Woo, дизайнер Євгенії Литвиненко, дизайнерка Ірина Джус, скульпторка і мисткиня Ольга Радіонова, ювелір та дизайнер Денис Музика, київський художник Євген Мухоід, а також художниця FI DO.

Український стенд обіцяє стати трансформаційним досвідом, демонструючи силу дизайну та мистецтва долати кордони та об’єднувати людство навколо кращих ідей.

Фото: Євгеній Литвиненко, Андрій Безуглов, Сергій Полюшко

Опубліковано: 14 вересня 2023
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