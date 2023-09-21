УЗ закупить 44 сучасних вагонів, деякі пристосовані для людей з інвалідністю

"Укрзалізниця" оголосила новий тендер на закупівлю 44 пасажирських вагонів за кошти держбюджету.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що ця кількість дасть змогу сформувати до 3 поїздів класу “Нічний експрес” повністю з нових вагонів: по 6-7 вагонів купейних (20 загалом), по 3 СВ (9 загалом) та в кожний склад потягу — по вагону, призначеному для перевезення пасажирів з інвалідністю (3 загалом). Також передбачена закупівля і 9 плацкартних вагонів (по 3 на потяг).

Зазвичай “Нічні експреси” формувались лише з вагонів купе та СВ, але в оновленому форматі будуть додані й плацкартні вагони, щоб розширити можливості перевезення в найбільш соціально значущому сегменті.

Вагони будуть обладнані вакуумними туалетами, сповивальними столиками, розетками та USB-портами для швидкого заряджання гаджетів, електронними табло, кавоварками, а вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи для комфортної посадки пасажирів на кріслі колісному. Крім того, двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації та кнопкою блокування дверей для більшої безпеки пасажирів, передбачено також систему відеоспостереження.

Фото: Укрзалізниця