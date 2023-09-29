"Люпен", "Локі" та "Уроки хімії": 9 серіалів жовтня

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Олена Макаєва
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У жовтні на екрани нарешті повертається новий сезон серіалу про бога хитрощів “Локі” та харизматичного грабіжника “Люпен”. Крім того, глядачам представлять і зовсім нові історії, на кшталт підліткової драми “Все зараз” або детективного розлідування в різних епохах “Тіла”.

Детальніше – в добірці БЖ.

Все зараз

Дата виходу: 5 жовтня
В ролях: Софі Уайлд, Лорін Аджуфо, Джессі Мей Алонсо, Гаррі Кедбі
1 сезон

Комедійна підліткова драма “Все зараз” має всі шанси замінити “Сексуальну освіту”, яка завершилась фінальним сезоном. В центрі сюжету – 16-річна Мія з Лондона, яка страждає на нервову анорексію. Після тривалого перебування у лікарні вона готова повернутися до звичного життя серед однокласників.

Люпен

Дата виходу: 5 жовтня
В ролях: Омар Сі, Вінсент Лондез, Суф’ян Герраб, Антуан Гуї
3 сезон, 2 частина

Ассан Діоп з дитинства захоплювався пригодницькими романами про злодія Арсена Люпена. В новому сезоні детективного серіалу герой намагатиметься налагодити стосунки із сином, а паралельно плануватиме своє найбільше пограбування.

Локі

Дата виходу: 6 жовтня
В ролях: Том Гіддлстон, Оуен Вілсон, Гугу Мбата-Роу
2 сезон

Після неочікуваного фіналу першого сезону “Локі” повертається на екрани. На бога хитрощів й обману чекають нові пригоду, цього разу пов’язані з організацію “Управління тимчасовими змінами”, яка існує поза простором і часом і карає тих, хто руйнує звичну систему часу.

Падіння дому Ашерів

Дата виходу: 12 жовтня
В ролях: Френк Лангелла, Мері Макдоннелл, Марк Хемілл, Карла Гуджино
1 сезон

Серіальною екранізацією оповідання Едгара Аллана По займався режисер Майк Фленаган, відомий за серіалом “Привиди будинку на пагорбі”. За сюжетом готичної історії, брат і сестра, спадкоємці відомої династії, страждають на дивну хворобу. Компанія друзів, яка збирається на вечірці, дізнається ще більше таємничих секретів, якими сповнений цей будинок.

Уроки хімії

Дата виходу: 13 жовтня
В ролях: Брі Ларсон, Льюїс Пуллман, Ейджа Наомі Кінг, Бо Бріджес
1 сезон

Серіал “Уроки хімії” – це адаптація однойменного роману Бонні Гармус. Головна героїня – Елізабет Зотті, яка мріє бути вчено. Втім, на дворі жорсткі 1950-ті роки і суспільство бачить жінку лише на кухні вдома, а не в наукових кабінетах. Тож Елізабет вирішує взяти участь у кулінарному шоу і здобуває національне визнання.

Тіла

Дата виходу: 19 жовтня
В ролях: Шира Хаас, Амака Акафор, Кайл Соллер, Джейкоб Форчун-Ллойд
1 сезон

Це історія чотирьох детективів з різних епох, які знаходять одне й те саме тіло, але кожен свого часу. Головні герої намагаються розгадати таємницю, яка пов’язує 150 років розслідувань, вбивств та змови.

Неон

Дата виходу: 19 жовтня
В ролях: Тайлер Дін Флорес, Емма Феррейра, Джордан Мендоса, Джордана Брюстер
1 сезон

В цьому новому яскравому серіалі дія розгортається навколо трьох друзів. Вони музиканти, які переїжджають з маленького містечка у Флориді до Майамі і сподіваються, що тут на них чекатиме справжній успіх.

Життя на нашій планеті

Дата виходу: 25 жовтня
1 сезон

Документальний серіал, одним з продюсерів якого виступив Стівен Спілбег, покаже глядачам, як живі істоти пристосовувалися до навколишнього світу Землі протягом мільярдів років. Оповідачем стане відомий актор Морган Фрімен.

Позолочене століття

Дата виходу: 29 жовтня
В ролях: Луїза Джейкобсон, Синтія Ніксон, Крістін Баранські, Керрі Кун
2 сезон

Кінець жовтня подарує глядачам довгоочікуване продовження серіалу про часи стрімкого економічного росту США наприкінці XIX століття. Молода жінка Маріан Брук переїжджає до Нью-Йорку після того, як втратила родину. Вона намагається знайти своє місце серед еліти. Її тітки прагнуть видати Маріан заміж, втім дівчині ця ідея не надто подобається, власне, як і оточення.

Опубліковано: 29 вересня 2023
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