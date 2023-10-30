В Україні запустять смарт-мобілізацію: що зміниться та коли чекати

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Валерія Гуржий
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В Україні хочуть запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю "РБК-Ураїна".

За його словами, будуть запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які ризики та як проходитиме навчання.

"Якщо залишити заявку і пройти рекрутерів, і тести, навчання, то точно потрапиш в роту ударних дронів і, точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. Це дуже важливо для комунікації між державою і українцями про справедливість, про чесність і про дотримання правил", - запевнив Федоров.

Міністр додає, що ця система може вже запрацювацювати через один-два місяці.

Фото: Unsplash\ROBIN WORRALL

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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