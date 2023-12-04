"Нова пошта" влаштує пересувні різдвяні ярмарки у 17 містах України: де і коли

З 6 грудня до 7 січня "Нова пошта" мандруватиме країною на "чарівних фурах", поряд з якими влаштовуватимуть святкові ярмарки.
Усього пересувні ярмарки влаштують у 17 містах. Першим містом стане Ірпінь, там святковий ярмарок проведуть 6-8 грудня.
На святкових ярмарках можна буде придбати подарунки, смаколики та крафтові суверніри, випити кави. Також облаштують дитячу зону із листівками-розмальовками і казковим гримом.
Кожні 15 хвилин у мобільному відділенні "Нової пошти" відбуватиметься вистава "Казкові відділення". На виставі будуть театральні декорації, чарівні герої, інтерактивне шоу та пакування подарунків.
Ознайомитися з повним переліком міст та зареєструватися на виставу можна за посиланням.