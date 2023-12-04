"Нова пошта" влаштує пересувні різдвяні ярмарки у 17 містах України: де і коли

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Валерія Гуржий
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З 6 грудня до 7 січня "Нова пошта" мандруватиме країною на "чарівних фурах", поряд з якими влаштовуватимуть святкові ярмарки.

Усього пересувні ярмарки влаштують у 17 містах. Першим містом стане Ірпінь, там святковий ярмарок проведуть 6-8 грудня.

На святкових ярмарках можна буде придбати подарунки, смаколики та крафтові суверніри, випити кави. Також облаштують дитячу зону із листівками-розмальовками і казковим гримом.

Кожні 15 хвилин у мобільному відділенні "Нової пошти" відбуватиметься вистава "Казкові відділення". На виставі будуть театральні декорації, чарівні герої, інтерактивне шоу та пакування подарунків.

Де і коли відбудуться ярмарки:

  • 9 - 10 грудня – Кам'янець-Подільський, Біла Церква
  • 15-17 грудня – Полтава
  • 22-24 грудня – Рівне
  • 25-26 грудня – Черкаси
  • 30-31 грудня –Вінниця
  • 2-3 грудня – Івано-Франківськ
  • 5-7 січня – Буча

Ознайомитися з повним переліком міст та зареєструватися на виставу можна за посиланням.

Підете на ярмарок?
Опубліковано: 04 грудня 2023
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