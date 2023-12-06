«Укрзалізниця» запускає сервіс замовлення квитків для військовослужбовців

«Укрзалізниця» запускає сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців. Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Відтепер у разі відсутності квитків у продажу забронювати їх військовослужбовці зможуть онлайн на порталі .

Щоб замовити квиток потрібно:

залишити заявку на порталі не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда;

викупити квиток у касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військових. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

Військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими збираються в дорогу.

Раніше ми писали, що на різдвяні свята «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги в напрямку Львова та гір.

Фото: «Укрзалізниця».