«Укрзалізниця» анонсувала зимову мандрівку найдовшою у Європі вузькоколійкою

«Укрзалізниця» анонсувала зимову мандрівку найдовшою вузькоколійкою в Європі на чолі з 70-річним паровозом. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

У складі поїзда буде столична легенда, «гастролер» з Київської дитячої залізниці — паровоз Гр-336 (1951 року) і чотири пасажирські вагони Pafawag польського виробництва (1960 року).

Останній ретротур у 2023 році відбудеться 16 грудня.

У програмі – подорож найдовшою вузькоколійкою в Європі, культурно-мистецька програма від Гайворонської міської ради, гарячий обід на березі Південного Бугу та благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ.

Квитки на ретропоїзд уже доступні в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів за такими сполученнями:

№851 Гайворон — Бершадь,

№852 Бершадь — Гайворон,

№854 Гайворон — Хащувате,

№853 Хащувате — Гайворон.

Середня вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку — 116 грн для дорослих та 87 грн для дітей до 14 років.

Для зручного доїзду до початкової точки та повернення додому «Укрзалізниця» призначила курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ — Гайворон та Львів — Гайворон.

Відправлення поїздів з Києва та Львова ввечері 15 грудня, з Гайворона назад — ввечері 16 грудня. Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних вебресурсах «Укрзалізниці».

Раніше ми писали, що на різдвяні свята «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги в напрямку Львова та гір.

Фото: з відкритих джерел.