Стабільно донатити та волонтерити продовжують 83% українців — дослідження

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Наталія Габрух
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83% українців продовжують донатити гроші або волонтерити протягом останніх 3 місяців.

Про це свідчить комплексне соціологічне дослідження Pace Panel, яке Publicis Groupe Ukraine провела разом із Factum Group Ukraine у 2023 році.

У дослідженні взяло участь 3200 респондентів, що відображають все населення України в містах віком 16-64 роки (крім тимчасово окупованих територій).

У порівнянні з даними дослідження 2022 року, кількість донаторів збільшилася на 1%. Тож можна припустити, що саме через зростання обсягів потреб збори стає важче закривати.

Є певні зміни у тому, як українці допомагають. Адже збільшилась частка донаторів коштів (60%) та речей (46%), при цьому менше людей займаються волонтерською діяльністю (16%).

Вікова категорія людей, які донатять:

  • 25-34 роки – 87%
  • 16-24 роки – 85%
  • 35-44 роки – 84%
  • 45-54 роки – 80%
  • 55-64 роки – 78%

Стабільно тримається високий рівень зацікавленості в благодійності – 34% у 2023 та у 2022 роках. І він майже на 10% вищий за середній по Європі (25%).

Здебільшого пошуком ідей для донатів українці займаються в інтернеті (42%) та соцмережах (18%).

Чого очікують українці від бізнесу?

  • 51% опитаних вважає, що бренди та компанії мають так само підтримувати ЗСУ та донатити (показник зріс на 2% порівняно з минулим роком);
  • 59% опитаних готові рекомендувати до покупки ті бренди, які підтримують ЗСУ;
  • 43% рекомендуватимуть компанії, що допомагають різним волонтерським рухам.

Раніше ми писали, що цього року українці задонатили на ЗСУ в три рази більше грошей, ніж минулого – Monobank.


Фото: Clique Images/Unsplash

А ви часто донатите та волонтерите?
Опубліковано: 09 січня 2024
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