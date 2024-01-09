Стабільно донатити та волонтерити продовжують 83% українців — дослідження

83% українців продовжують донатити гроші або волонтерити протягом останніх 3 місяців.

Про це свідчить комплексне соціологічне дослідження Pace Panel, яке Publicis Groupe Ukraine провела разом із Factum Group Ukraine у 2023 році.

У дослідженні взяло участь 3200 респондентів, що відображають все населення України в містах віком 16-64 роки (крім тимчасово окупованих територій).

У порівнянні з даними дослідження 2022 року, кількість донаторів збільшилася на 1%. Тож можна припустити, що саме через зростання обсягів потреб збори стає важче закривати.

Є певні зміни у тому, як українці допомагають. Адже збільшилась частка донаторів коштів (60%) та речей (46%), при цьому менше людей займаються волонтерською діяльністю (16%).

Вікова категорія людей, які донатять:

25-34 роки – 87%

16-24 роки – 85%

35-44 роки – 84%

45-54 роки – 80%

55-64 роки – 78%

Стабільно тримається високий рівень зацікавленості в благодійності – 34% у 2023 та у 2022 роках. І він майже на 10% вищий за середній по Європі (25%).

Здебільшого пошуком ідей для донатів українці займаються в інтернеті (42%) та соцмережах (18%).

Чого очікують українці від бізнесу?

51% опитаних вважає, що бренди та компанії мають так само підтримувати ЗСУ та донатити (показник зріс на 2% порівняно з минулим роком);

59% опитаних готові рекомендувати до покупки ті бренди, які підтримують ЗСУ;

43% рекомендуватимуть компанії, що допомагають різним волонтерським рухам.

Раніше ми писали, що цього року українці задонатили на ЗСУ в три рази більше грошей , ніж минулого – Monobank.