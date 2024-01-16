Що дивитися у кіно: Фільми, які виходять у прокат у 2024 році

У 2024 році маємо надію побачити доволі багате різноманіття українських фільмів. Частина з них була знята ще до повномашстабного вторгнення, частина створювалась вже під час. Ми зібрали найочікуваніші українські фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.

Бідолахи

Дата виходу: 18 січня

Режисер: Йоргос Лантімос

В ролях: Емма Стоун, Віллем Дефо, Марк Руффало

Сюрреалістична екранізація однойменного роману Аласдера Грея розповідає про геніального вченого Ґодвіна Бакстера, який рятує Беллу, пересадивши їй мозок ненародженої дитини. Відтепер дівчина з нуля починає вчитися дити. Та чим більше вона дізнається про світ вікторіанської епохи, тим більше вона прагне свободи, а заразом рівноправ’я.

Мадам Павутина

Дата виходу: 14 лютого

Режисерка: Сі. Джей Кларксон

В ролях: Дакота Джонсон, Сідні Суїні, Селесте О’Коннор, Ізабела Мерсед, Тахар Рахім, Емма Робертс, Майк Еппс, Адам Скотт, Зося Мамет

Новий блокбастер з кіновсесвіту Marvel зосереджується на історії Касандри Кессі Вебб. Вона парамедик та ясновидиця, яка передбачає майбутні події. Їй доведеться захистити трьох молодих жінок від загадкового противника, який хоче їхньої смерті.

Зона інтересів

Дата виходу: 22 лютого

Режисер: Джонатан Ґлейзер

В ролях: Сандра Гюллер, Крістіан Фрідель

Подружня пара займається будівництвом будинку мрії, в якому є все для ідеальних родинних вечорів. Єдиний “нюанс” – за парканом будинку знаходиться концтабір. Саме там працює герой стрічки.

Лялі їдуть далі

Дата виходу: 23 лютого

Режисер: Ітан Коен

В ролях: Метт Деймон, Педро Паскаль, Маргарет Куоллі, Біні Фелдштейн, Джеральдін Вісванатан

Для режисера Ітана Коена це перший сольний проект, який він зняв без участі свого брата. В центрі сюжету дивакуватої комедії – дві подруги, які вирушають у подорож до Флориди. Втім дорога сповнена пригод, а надто коли на шляху трапляється банда злочинців.

Дюна: Частина друга

Дата виходу: 29 лютого

Режисер: Дені Вільньов

В ролях: Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хав'єр Бардем, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард

Друга частина “Дюни” продовжить історію, розпочату Дені Вільньовим у 2021 році. Вона відповідно заснована на другій частині роману Френка Герберта. В ній Пол Атрід об’єднується з Чані та Фременами, щоб помститися змовникам, які вбили його сім’ю.

Міккі 17

Дата виходу: 28 березня

Режисер: Пон Чжун Хо

В ролях: Роберт Паттінсон, Стівен Йон, Марк Руффало, Тоні Коллетт, Наомі Еккі, Холлідей Грейнджер

У науково-фантастичному фільмі від триразового володаря "Оскара" Пона Чжун Хо йдеться про робота, який бере участь у колонізації крижаного світу Ніфльхейм. Він – "відновлюваний співробітник", а значить його “свідомістЬ” перезавантажують в інше тіло, коли виникає потреба. Та на сьомий раз робот починає помічати, що щось тут не так…

Любов, брехня та кровопролиття

Дата виходу: 18 квітня

Режисерка Роуз Ґласс

В ролях: Крістен Стюарт, Кеті М. ОʼБраєн, Ед Гарріс

Романтичний трилер розповідає про відлюдькувату менеджерку тренажерної зали, яка закохується в бодібілдерку. Остання збирається до Вегасу, аби втілити там свої амбітні плани. Почуття героїнь одна до одної затягують їх в небезпечну пригоду у злочинному світі.

Суперники

Дата виходу: 26 квітня

Режисер: Лука Ґуаданьїно

В ролях: Зендея, Майк Фейст, Джош О'Коннор

Між трьома тенісистами розгортається любовний трикутник. Його учасники – тренерка Таша Дункан, її чоловік, якого вона тренує, та екс-бойфренд Таші. Дівчина записує чоловіка на змагання "Челленджер«, де на нього чекає поєдинок з колишнім коханцем дружини.

Громадянська війна

Дата виходу: 26 квітня

Режисер: Алекс Ґарленд

В ролях: Кірстен Данст, Вагнер Моура, Стівен Гендерсон, Кейлі Спейні, Джессі Племенс, Нік Офферман

Режисерське крісло найдорожчого проєкту студії А24 зайняв автор фільмів “Ex Machina” та “Анігіляція” Алекс Ґарленд. Під його керівництвом на екрані розгорнеться історія про недалеке майбутнє США, коли країну спіткала політична криза на чолі з диктаторським урядом. В центрі сюжету – команда журналістів, які уважно спостерігають за розгортанням громадянської війни.

Фуріоза: Шалений Макс. Сага

Дата виходу: 23 травня

Режисер: Джордж Міллер

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Кріс Хемсворт, Том Берк, Натан Джонс, Ангус Семпсон

Джордж Міллер повертається з епічним продовженням саги “Шалений Макс” майже через 10 років після виходу останнього фільму. У приквелі до оригінальної історії юна Фуріоза опиняється в епіцентрі протистояння банди байкерів Дементуса та людей Несмертного Джо, але понад усе дівчина прагне знайти шлях додому.

Дедпул 3

Дата виходу: 26 липня

Режисер: Шон Леві

В ролях: Раян Рейнольдс, Г'ю Джекман, Морена Баккарін, Каран Соні, Дженніфер Гарнер

Комедійний бойовик про пригоди ексцентричного та кумедного Дедпула повертається з третьою частиною. деталі сюжету поки не розголошуються, але точн овідомо, що у фільмі з'явиться Росомаха у виконанні Х'ю Джекмана.

Бітлджус 2

Дата виходу: 6 вересня

Режисер: Тім Бертон

В ролях: Майкл Кітон, Дженна Ортега, Вайнона Райдер, Кетрін О'Гара, Моніка Беллуччі, Віллем Дефо

Культовий фільм 1988 року повертається з продовженням, а разом з цим повертається і підступний привид-екзорцист Бітлджус. Його мета – нарешті заволодіти Лідією і зробити її своєю дружиною.

Вовки

Дата виходу: 20 вересня

Режисер: Джон Воттс

В ролях: Бред Пітт, Джордж Клуні, Остін Абрамс

За сюжетом головні герої фільму – двоє чистильників, яких наймають для вирішення однієї спільної справи. Більше деталей про історію поки не оприлюднено, але відомо, що Джордж Клуні вже подумує про сиквел.

Джокер: Божевілля на двох

Дата виходу: 4 жовтня

Режисер: Тодд Філліпс

В ролях: Хоакін Фенікс, Леді Гага, Зазі Бітц, Брендан Глісон, Кетрін Кінер, Джейкоб Лофленд

Довгоочікуване повернення історії про Джокера набуло нової форми – на глядачів чекає похмурий мюзикл, дія якого розпочнеться в психіатричній клініці. Артур Флек такіє з лікарні і зустрічає героїню Леді Гаги, яка теж виявляється божевільною.

Гладіатор 2

Дата виходу: 22 листопада

Режисер: Рідлі Скотт

В ролях: Пол Мескаль, Конні Нільсен, Дензел Вашингтон, Дерек Джекобі, Баррі Кіоган, Джозеф Квінн, Фред Хехінгер, Джимон Гонсу, Педро Паскаль, Метт Лукас

Через 24 роки культовий пеплум повертається на екрани із зірковим кастом, серед якого Пол Мескаль, Баррі Кіоган та Педро Паскаль. Луція Вера, який в оригінальній історії 2000 року був дитиною, досягає повноліття та стає головним героєм епічної саги.

Носферату

Дата виходу: 25 грудня

Режисер: Роберт Еґґерс

В ролях: Білл Скарсгард, Ніколас Холт, Лілі-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Віллем Дефо

Рімейк однойменного фільму Фрідріха Мурнау, знятого майже сто років тому, розповідає про вампіра Орлока, який закохується в дівчину Елен Гаттер. За постановку відповідає майстер горору, автор фільмів “Відьма” та “Маяк” Роберт Еґґерс.