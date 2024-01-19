Готель "Україна" на Майдані планують віддати на приватизацію

Фонд державного майна планує віддати на приватизацію готель «Україна», що на Майдані Незалежності.

Про це повідомив голова ФДУ Віталій Коваль.

У готелі є 6 конференц-залів, кімнати для переговорів, 363 номери, укриття та паркінг, але через воєнний стан готель недозаповнений.

"Разом з тим, готель накопичив більше 45 млн грн боргів. Тому у планах Фонду – його приватизація", - запевнив Віталій Коваль.

Фото: Віталій Коваль, booking.com