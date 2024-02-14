Куди піти у Києві 16-18 лютого: квартирник з Latexfauna, концерт Олега Скрипки та зустріч із Ахтемом Сеітаблаєвим
Протягом 16 –18 лютого відбудуться різноманітні події, серед яких квартирник за участю гурту Latexfauna та коміка Антона Тимошенка, музика з кіно від оркестру НАОНІ, концерт Олега Скрипки, Підпільний Стендап XL, спеціальний показ фільму "Уроки толерантності", зустріч із режисером та акором Ахтемом Сеітаблаєвим та вечірка у Куренях.
Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Latexfauna та Антон Тимошенко на квартирнику для ЗСУ
Вечірка за участі гурту Latexfauna та коміка Антона Тимошенка, на якій буде і стендап, і концерт на відстані витягнутої руки. Захід передбачає твоє безпосереднє й неформальне спілкування з Latexfauna і Антоном: тож підходьте, балакайте та фоткайтеся. Гроші з цієї події ідуть на підтримку ЗСУ.
Ціна: від 3000 грн. Квитки.
Де: GNRTR Coworking, вул. Михайла Грушевського, 3
Коли: 16 лютого о 18:00
Виставка "Ідентичність"
Виставка Ганни Богачук є результатом мистецького дослідження факторів, що впливають на формування національної ідентичності. У межах виставки також проходитимуть лекції, які допоможуть більш детально заглибитись в історію української культури, її унікальність і вплив на свідомість. Експозиція триватиме до 5 березня 2024.
Ціна: вхід вільний
Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23А
Коли: до 5 березня
Субота
Вечірка у Куренях
Лайнап: Fleming&Runov, Nopi та White Fly.
Ціна: від 200 грн. Квитки.
Де: Курені, Паркова дорога, 4
Коли: 17 лютого о 18:00
"Кіносимфонія" від НАОНІ оркестра
Ви почуєте музику з таких відомих кінофільмів та серіалів як “Зоряні війни”, “Хрещений батько”, “Список Шиндлера”, “Гаррі Поттер”, “Гра Престолів”, “Шерлок Холмс”, “Місія нездійсненна” і “Пірати Карибського моря”.
Ціна: 390 - 1190 грн. Квитки.
Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23
Коли: 17 лютого о 19:00
Вечорниці на Стрітення з Олегом Скрипкою
На концерті Олега Скрипки вас чекають народні гуляння, ярмарок, благодійний аукціон та майстер-класи. Всі виручені кошти з аукціону будуть передані до Благодійного фонду «Добро».
Ціна: 600 грн. Квитки.
Де: Osocor Residence
Коли: 17 лютого о 19:00
Підпільний Стендап XL у Жовтневому Палаці
У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Настя Зухвала, Юра Коломієць.
Ціна: 400-700 грн. Квитки.
Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1
Коли: 17 лютого о 18:30
Вистава "Ножиці для кігтів алігатора"
Ножиці для кігтів алігатора в контактний зоопарк - це не найдивніший запит, який доводилось "закривати" волонтерам. Прийшовши на виставу, ви опинитеся у справжнісінькому волонтерському штабі, який наповнений не лише коробками з гуманітаркою та речами, необхідними для військових, але й неймовірними історіями, ситуаціями та випадками, які трапляються з героями трагікомедії.
Ціна: 300 грн. Квитки.
Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в
Коли: 17 лютого о 17:00
Неділя
Спеціальний показ фільму "Уроки толерантності"
Спеціальний показ фільму за участі режисера Аркадія Непиталюка та творчої команди стрічки. Після перегляду на вас чекає обговорення стрічки з творцями.
Ціна: 150 грн. Квитки.
Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26
Коли: 18 лютого о 16:00
Концерт проєкту Phil it у V`yava
Концерт присвяченний другому мініальбому "Епілог". Phil it - це творча спілка незалежних українських творців, мета якої об’єднати і підтримати людські душі, розмовою через мистецтво, музику, танець.
Ціна: 900-2500 грн. Квитки.
Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3
Коли: 18 лютого о 17:00
Зустріч із режисером та актером Ахтемом Сеітаблаєвим
Ахтем режисерував такі відомі кінострічки, як "Кіборги", "Чужа молитва", "Мирний-21", "Захар Беркут" та зіграв головну роль у фільмі "Додому" Нарімана Алієва. Також він очолює "Кримський дім" і з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем.
Ціна: вхід вільний
Де: "Книгарня Є" на вул. Лисенка, 3
Коли: 18 лютого о 18:00
Фото: Avangarden, Latexfauna, НАОНІ, Олег Скрипка, Антон Тимошенко, Театр "Veritas", Phil it, Ахтем Сеітаблаєв