Куди піти у Києві 16-18 лютого: квартирник з Latexfauna, концерт Олега Скрипки та зустріч із Ахтемом Сеітаблаєвим

Протягом 16 –18 лютого відбудуться різноманітні події, серед яких квартирник за участю гурту Latexfauna та коміка Антона Тимошенка, музика з кіно від оркестру НАОНІ, концерт Олега Скрипки, Підпільний Стендап XL, спеціальний показ фільму "Уроки толерантності", зустріч із режисером та акором Ахтемом Сеітаблаєвим та вечірка у Куренях.

Зібрали 10 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Вечірка за участі гурту Latexfauna та коміка Антона Тимошенка, на якій буде і стендап, і концерт на відстані витягнутої руки. Захід передбачає твоє безпосереднє й неформальне спілкування з Latexfauna і Антоном: тож підходьте, балакайте та фоткайтеся. Гроші з цієї події ідуть на підтримку ЗСУ.

Ціна: від 3000 грн. Квитки.

Де: GNRTR Coworking, вул. Михайла Грушевського, 3

Коли: 16 лютого о 18:00

Виставка Ганни Богачук є результатом мистецького дослідження факторів, що впливають на формування національної ідентичності. У межах виставки також проходитимуть лекції, які допоможуть більш детально заглибитись в історію української культури, її унікальність і вплив на свідомість. Експозиція триватиме до 5 березня 2024.

Ціна: вхід вільний

Де: Avangarden, вул. Січових Стрільців, 23А

Коли: до 5 березня

Субота

Лайнап: Fleming&Runov, Nopi та White Fly.

Ціна: від 200 грн. Квитки.

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 17 лютого о 18:00

Ви почуєте музику з таких відомих кінофільмів та серіалів як “Зоряні війни”, “Хрещений батько”, “Список Шиндлера”, “Гаррі Поттер”, “Гра Престолів”, “Шерлок Холмс”, “Місія нездійсненна” і “Пірати Карибського моря”.

Ціна: 390 - 1190 грн. Квитки.

Де: Pochayna Event Hall, просп. Степана Бандери, 23

Коли: 17 лютого о 19:00

На концерті Олега Скрипки вас чекають народні гуляння, ярмарок, благодійний аукціон та майстер-класи. Всі виручені кошти з аукціону будуть передані до Благодійного фонду «Добро».

Ціна: 600 грн. Квитки.

Де: Osocor Residence

Коли: 17 лютого о 19:00

У цей вечір виступатимуть: Свят Загайкевич, Василь Байдак, Антон Тимошенко, Настя Зухвала, Юра Коломієць.

Ціна: 400-700 грн. Квитки.

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 17 лютого о 18:30

Ножиці для кігтів алігатора в контактний зоопарк - це не найдивніший запит, який доводилось "закривати" волонтерам. Прийшовши на виставу, ви опинитеся у справжнісінькому волонтерському штабі, який наповнений не лише коробками з гуманітаркою та речами, необхідними для військових, але й неймовірними історіями, ситуаціями та випадками, які трапляються з героями трагікомедії.

Ціна: 300 грн. Квитки.

Де: НЦТМ ім. Леся Курбаса, вулиця Володимирська, 23в

Коли: 17 лютого о 17:00

Неділя

Спеціальний показ фільму за участі режисера Аркадія Непиталюка та творчої команди стрічки. Після перегляду на вас чекає обговорення стрічки з творцями.

Ціна: 150 грн. Квитки.

Де: Кінотеатр Жовтень, вул. Костянтинівська, 26

Коли: 18 лютого о 16:00

Концерт присвяченний другому мініальбому "Епілог". Phil it - це творча спілка незалежних українських творців, мета якої об’єднати і підтримати людські душі, розмовою через мистецтво, музику, танець.

Ціна: 900-2500 грн. Квитки.

Де: Музичний простір V`yava на Мечникова, 3

Коли: 18 лютого о 17:00

Ахтем режисерував такі відомі кінострічки, як "Кіборги", "Чужа молитва", "Мирний-21", "Захар Беркут" та зіграв головну роль у фільмі "Додому" Нарімана Алієва. Також він очолює "Кримський дім" і з початком повномасштабного вторгнення став військовослужбовцем.

Ціна: вхід вільний

Де: "Книгарня Є" на вул. Лисенка, 3

Коли: 18 лютого о 18:00

Фото: Avangarden, Latexfauna, НАОНІ, Олег Скрипка, Антон Тимошенко, Театр "Veritas", Phil it, Ахтем Сеітаблаєв