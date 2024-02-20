“Нова пошта” запустить коробкомати, які видаватимуть пакування за 8 секунд
У 2024 році “Нова пошта” планує запустити коробкомати — девайси, які видаватимуть клієнтові пакування за 8 секунд.
Про це LIGA.net повідомили у R&D департаменті компанії.
Наразі, щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає одну хвилину. Натомість з новим пристроєм на продаж піде лише 8 секунд. Це економить час і клієнтів, і працівників.
Перші коробкомати незабаром з’являться у торговельних центрах.
Також у НП готують ще одне нововведення — інноваційний тип коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу.
Раніше ми писали, що термінали “Нової пошти” хочуть обладнати капсулами від обстрілів.
Фото: пресслужба “Нової пошта”/LIGA.net
Опубліковано: 20 лютого 2024
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