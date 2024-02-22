Міноборони розробляє застосунок для військових “Армія+”. Які послуги там будуть
Міноборони розробляє мобільний застосунок “Армія+”, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати і відправити в декілька кліків онлайн.
Також у застосунку “Армія+” будуть:
- електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
- комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
- форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
- навчальні онлайн курси для саморозвитку.
“Армія+” розробляють Міноборони спільно з Мінцифрою. Запуск застосунку очікують влітку.
Раніше ми писали, що YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян.
Фото: Ми Україна
Опубліковано: 22 лютого 2024
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