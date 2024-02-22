Міноборони розробляє застосунок для військових “Армія+”. Які послуги там будуть

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Ірина Маймур
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Міноборони розробляє мобільний застосунок “Армія+”, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати і відправити в декілька кліків онлайн.

Також у застосунку “Армія+” будуть:

  • електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем
  • комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби
  • форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних
  • навчальні онлайн курси для саморозвитку.

“Армія+” розробляють Міноборони спільно з Мінцифрою. Запуск застосунку очікують влітку.

Раніше ми писали, що YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян.

Фото: Ми Україна

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Опубліковано: 22 лютого 2024
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