Міноборони розробляє застосунок для військових “Армія+”. Які послуги там будуть

Міноборони розробляє мобільний застосунок “Армія+”, у якому будуть доступні документи та послуги для військових.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати і відправити в декілька кліків онлайн.

Також у застосунку “Армія+” будуть:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби

форми зворотного зв'язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

“Армія+” розробляють Міноборони спільно з Мінцифрою. Запуск застосунку очікують влітку.

Раніше ми писали, що YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян.

Фото: Ми Україна