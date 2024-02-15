YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян: які послуги у ньому є

Компанія YASNO заспустила новий мобільний застосунок, який вже доступний для мешканців Києва.

Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

Що можна робити у застосунку?

швидше сплачувати за світло, а якщо у вас декілька особових рахунків, то вносити оплату за цими рахунками одним кліком

переглядати статистику споживання електроенергії та газу за місяцями

встановити нагадування про передачу показань лічильників

активувати програму лояльності та отримувати знижки від партнерів

Також через мобільний застосунок бізнес може змінити постачальника та перейти на вигідні фіксовані тарифи, а також зручно сплачувати рахунки, бачити історію платежів та тарифів.

Завантажити додаток можна за посиланнями для Android та iOS.

Фото: Unsplash\NordWood Themes