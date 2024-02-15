YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян: які послуги у ньому є

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Валерія Гуржий
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Компанія YASNO заспустила новий мобільний застосунок, який вже доступний для мешканців Києва.

Про це компанія повідомила у своєму Facebook.

Що можна робити у застосунку?

  • швидше сплачувати за світло, а якщо у вас декілька особових рахунків, то вносити оплату за цими рахунками одним кліком
  • переглядати статистику споживання електроенергії та газу за місяцями
  • встановити нагадування про передачу показань лічильників
  • активувати програму лояльності та отримувати знижки від партнерів

Також через мобільний застосунок бізнес може змінити постачальника та перейти на вигідні фіксовані тарифи, а також зручно сплачувати рахунки, бачити історію платежів та тарифів.

Завантажити додаток можна за посиланнями для Android та iOS.

Фото: Unsplash\NordWood Themes

Плануєте скачати собі такий застосунок?
Опубліковано: 15 лютого 2024
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