YASNO запустили новий мобільний застосунок для киян: які послуги у ньому є
Компанія YASNO заспустила новий мобільний застосунок, який вже доступний для мешканців Києва.
Про це компанія повідомила у своєму Facebook.
Що можна робити у застосунку?
- швидше сплачувати за світло, а якщо у вас декілька особових рахунків, то вносити оплату за цими рахунками одним кліком
- переглядати статистику споживання електроенергії та газу за місяцями
- встановити нагадування про передачу показань лічильників
- активувати програму лояльності та отримувати знижки від партнерів
Також через мобільний застосунок бізнес може змінити постачальника та перейти на вигідні фіксовані тарифи, а також зручно сплачувати рахунки, бачити історію платежів та тарифів.
Завантажити додаток можна за посиланнями для Android та iOS.
Фото: Unsplash\NordWood Themes
Опубліковано: 15 лютого 2024
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