"Американська історія жаху", "Франклін" з Майклом Дуґласом: 12 серіалів квітня

У квітні готуємось до марафону нових серіалів, адже стрімінгові сервіси не дадуть глядачам перепочинку. В “меню” – викриття сімейних таємниць голлівудського продюсера, нова екранізація романів про талановитого містера Ріплі, шпигунська драма від культувого режисера Пака Чхан Ука, біографічна історія з життя Бенджаміна Франкліна та багато іншого. Детальніше – в добірці БЖ.

Грошва/Великі гроші

Дата виходу: 3 квітня

В ролях: Мая Рудольф, Адам Скотт, Мікаела Джей Родрігес

2 сезон

Головна героїня серіалу – Моллі Новак, яка після розлучення з чоловіком-мільярдером потрапляє в гучний скандал. Аби “відбілити” свою репутацію, жінка очолює благодійну організацію та з головою занурюється в нову роботу, не прагнучи нових стосунків. Та у романтики на неї інші плани.

Американська історія жаху

Дата виходу: 3 квітня

В ролях: Емма Робертс, Кара Делевінь, Кім Кардаш'ян, Закарі Квінто, Деніс О'Хер, Леслі Гроссман

12 сезон (2 частина)

В основу продовження серіалу-антології в жанрі горрор ліг роман Даніель Валентайн “Делікатний стан”, який і дав назву 12 сезону. Він розповідає про жінку, яка намагається завагітніти. Втім, героїня впевнена, що на заваді їй стоять якісь лиховісні потойбічні сили. А тому вона готова на все, аби досягти своєї мети.

Ріплі

Дата виходу: 4 квітня

В ролях: Ендрю Скотт, Дакота Феннінґ, Джонні Флінн

1 сезон

Екранізація книжкового циклу Патриції Хайсміт розповідає про талановитого злодія, містера Ріплі.Його просять повернути з Італії Дікі Грінліфа, сина мільйонера, який тринькає доволі нерозважливо витрачає гроші свого батька. Поступово Ріплі входить у довіру до Дікі і вирішує зайняти його місце.

Злочинці

Дата виходу: 4 квітня

В ролях: Джонатан Тіттел, Ніколас Ванчицький, Свенья Юнг

1 сезон

Події кримінальної драми розгортаються у Берліні, де живе колишній грабіжник Чарлі. Екс-”партнери” героя підбивають його на нову справу – викрасти цінні монети із місцевого музею. Та ця небезпечна пригода перетворюється на загрозливу історію, де є місце таємницям та боротьбі за виживання.

Шуґар

Дата виходу: 5 квітня

В ролях: Колін Фаррелл, Емі Раян, Нейт Корддрі, Сідні Чендлер, Бернардо Баділло

1 сезон

Головний герой науково-фантастичного серіалу – приватний детектив Джон Шугар, про якого ходять легенди по всій Америці. Він береться за розслідування зникнення Олівії Сіґел – онуки легендарного голлівудського продюсера Джонатана Сіґела. Паралельно зі справою, герой довідується про сімейні таємниці родини.

Паразит: Сірі

Дата виходу: 5 квiтня

В ролях: Чон Со-Ні, Лі Джон Хьон, Кьо Хван

1 сезон

Екранізація однойменної комікс-манги 1989 року розповідає про те, як Землю заполонили паразити з космосу. Вони заповзають в тіла людей, захоплюючи їхній розум і нацьковуючи один на одного. Проти паразитів бореться рух опору “Сірий”. Також на шлях боротьби стає Сіль Кан-у, який втратив сестру, А молодій жінці

Чон Су-ін вдалося вижити, після нападу одного з паразитів.

Антрацит

Дата виходу: 10 квітня

В ролях: Ноемі Шмідт, Камілла Лу, Жан-Марк Барр

1 сезон

Заплутаний детективний серіал сповнений таємниць, які розслідує жінка-детективка. Вона приїздить до гірського містецка після зникнення свого батька-репортера. Тут на неї чекає не лише страшні секрети, а й таємниці секти та смертельні загрози.

Фолаут

Дата виходу: 11 квітня

В ролях: Мойзес Аріас, Джонні Пембертон, Елла Пернелл, Волтон Гоггінс, Кайл Маклахлен

1 сезон

Події серіалу, знятого за мотивами однойменної серії відеоігор, відбуваються в майбутньому після ядерної війни. Через 219 років після катастрофи, яка майже знищила світ, з бункеру виходить дівчина, перед якою постає новий, абсолютно дивовижний світ.

Франклін

Дата виходу: 12 квітня

В ролях: Майкл Дуґлас, Ноа Джуп, Людівін Саньє, Едді Марсан

1 сезон

Біографічний драматичний серіал розповідає про батька-засновника американської демократії Бенджаміна Франкліна, який підписав три основоположні документи США: Декларацію незалежності, Конституцію та Версальський мирний договір. В серіалі ми побачимо вісім років з його життя, які він провів у Франції в спробах отримати гарантії незалежності американської демократії.

Симпатик

Дата виходу: 14 квітня

В ролях: Роберт Дауні-молодший, Хоа Сюаньде, Сандра Міджу О

1 сезон

Режисером історичної драми з елементами чорної комедії виступив легендарний Пак Чхан Ук, відомий за фільмами “Олдбой”, “Рішення піти” та “трилогією смерті”. Серіал знятий за мотивами однойменного роману В’єта Тхана Нґуєна. В центрі сюжету – таємний комуністичний агент Вьетконга, який прибуває до США, щоб шпигувати за спільнотою з Південного В'єтнаму.

Під мостом

Дата виходу: 17 квітня

В ролях: Лілі Ґладстон, Райлі Кіо, Елла Діксон, Ануп Десаї

1 сезон

Групу підлітків звинуватили у жорстокому вбивстві 14-річної Ріни Вірк. Їхню історію розповідає письменниця, яка захотіла дізнатися правду про трагедію. Примітно, що серіал заснований на реальному вбивстві, яке сталося в Канаді у 1997 році.

Вуаль

Дата виходу: 30 квітня

В ролях: Елізабет Мосс, Джош Чарльз, Джеймс П'юрефой, Бенссалах Далі, Марван Юмна

1 сезон

Дія кримінального трилеру розгортається довкола двох жінок, які подорожують зі Стамбула до Парижа та Лондона, граючи одна з одною у гру “правда чи брехня”, в якій на кону стоїть життя однієї з них. Одна з жінок має секрет, який інша має розкрити.