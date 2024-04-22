Український виробник військових рацій Himera вийшов на американський ринок

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Наталія Габрух
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Український виробник військових рацій Himera розширив свою діяльність на світовий ринок та уклав угоду з дистриб'ютором зі США.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Himera Radios у соцмережах.

“Нашим партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв'язку в будь-якому середовищі”, — написали Himera Radios.

Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate Micro стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів.

Фото: Himera Radios

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Опубліковано: 22 квітня 2024
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