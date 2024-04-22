Український виробник військових рацій Himera вийшов на американський ринок
Український виробник військових рацій Himera розширив свою діяльність на світовий ринок та уклав угоду з дистриб'ютором зі США.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Himera Radios у соцмережах.
“Нашим партнером стала американська оборонна технологічна компанія Reticulate Micro, що займається забезпеченням надійного та стійкого зв'язку в будь-якому середовищі”, — написали Himera Radios.
Компанії уклали ексклюзивну дистриб'юторську угоду й відтепер Reticulate Micro стане постачальником перевірених у боях тактичних систем зв'язку Himera у США та для ключових світових державних клієнтів.
Фото: Himera Radios
Опубліковано: 22 квітня 2024