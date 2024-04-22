На Львівщині облаштують спортивно-рекреаційну зону на озері

Львів облаштує спортивно-рекреаційну зону на озері в селі Наварія за позабюджетні кошти.

Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Він зазначив, що на території пляжу так званого Щирецького водосховища не буде капітального будівництва. Там облаштують винятково благоустрій.

Облаштовувати благоустрій хочуть за позабюджетні кошти. Також на цій локації розвиватимуть спортивну реабілітацію для українських військових. Облаштована територія буде максимально інклюзивною.

Архітектор Тарас Сулик презентував концепцію облаштування території навколо озера. Вона зокрема передбачає встановлення спортивних майданчиків, облаштування пішохідних доріжок, місць для кемпінгу, реорганізацію паркувальної зони.

Фото: Любомир Зубач