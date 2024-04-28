У Києві створюють театр ветеранів: як долучитися

У Києві з’явиться театр ветеранів. Це спільний проєкт “ТРО Медіа” та Театру Драматургів — команди авторів, орієнтованих на творення сучасної української п’єси.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Театр ветеранів — це інструмент реабілітації для тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок.

Також цей проєкт дасть можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені.

Мета проєкту “Театр Ветеранів” — світ має побачити боротьбу України очима її захисників.

“Ми спрямовані на результат. Але й процес буде захопливим! Від нас – найпрофесійніші педагоги, максимально відверта розмова. Від ветеранів — готовність вчитися й викладатися на повну”, — говорять організатори.

Ветерани, які бажають створити з нуля виставу за власною п’єсою або спробувати себе в якості актора можуть заповнити анкету за посиланням . Заявки прийматимуть до 10 травня.

У підсумку буде сформовано групу з 10 учасників. Склад групи буде оголошено не пізніше 31 травня. Орієнтовна тривалість програми — 2 місяці. Старт занять — 10 червня. Місце проведення занять — Київ.

Презентація вистави, створеної за текстами ветеранів, відбудеться у серпні 2024 року.

Фото: Генштаб ЗСУ