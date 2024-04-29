З 1 травня водії завжди мають їздити з увімкненим ближнім світлом фар поза населеним пунктом

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Наталія Габрух
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Із 1 травня водії мають їздити з увімкненим ближнім світлом фар або ходовими вогнями при їзді за межами населених пунктів завжди, а не по сезону.

Про це стало відомо з відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Раніше денні ходові вогні або ближнє світло фар мали бути увімкненими лише з 1 жовтня до 1 травня, але уряд скасував часові проміжки.

Тож відтепер, за межами населених пунктів, авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар в будь-яку пору доби та року. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Фото: Nabeel Syed/Unsplash

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Опубліковано: 29 квітня 2024
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