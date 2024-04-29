Петиція щодо збереження пам'ятки археології “Китаївське городище” набрала підписи

Петиція щодо збереження пам'ятки археології національного значення “Китаївське городище” набрала необхідні 6 000 підписів.

Авторка петиції закликає владу припинити договори оренди ПРАТ “Київська овочева фабрика” на ділянки пам'ятки. Термін дії договорів спливає 30 липня 2024 року.

Крім того, вона просить розширити межі Національного природного парку “Голосіївський” на територію Китаївського археологічного комплексу включно з урочищами “Самбурки” та “Болгарське”. За словами авторки петиції це дозволить зберегти археологію і природу ділянок.

Тепер петицію має розглянути Київська міська рада.

Фото: з відкритих джерел