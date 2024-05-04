У Франції відкриється виставка фоторобіт “Україна: фотографії з передової”

У червні у Меморіалі Вердена у Франції відкриється виставка фоторобіт про російсько-українську війну “Україна: фотографії з передової” британсько-шведської фотожурналістки Анастасії Тейлор-Лінд.

Про це пише NV Life.

Анастасія Тейлор-Лінд знімає війну в Україні з 2014 року. Вона фотографує мирних жителів сходу України і військових на передовій.

“Я повідомляла про вплив насильства на повсякденне життя звичайних людей в Україні з 2014 року. Я вдячна Меморіалу Вердена за надання цим фотографіям місця, де вони можуть охопити широку аудиторію, яка перебуває далеко від війни. Я сподіваюся, що вони зможуть показати, як українці продовжують жити, адаптуватися та будувати майбутнє попри насильство та нестабільність”, — зазначила Анастасія Тейлор-Лінд.

Виставка “Україна: фотографії з передової” триватиме з 20 червня по 30 листопада 2024 року.

Фото: Анастасія Тейлор-Лінд/Instagram