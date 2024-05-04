У Бородянці “зникли” 20 млн гривень, які виділяли на відновлення міста

У Бородянці Київської області “зникло” близько 20 млн гривень, які виділялись на відновлення міста.

Про це повідомляє Держаудитслужба.

Аудитори виявили збитки під час ревізії Бородянської селищної ради. Основна частина порушень на 14 млн гривень — відсутність металопластикових вікон, які мала встановити селищна рада в межах відбудови регіону.

Крім цього, роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн.

Також згідно чек-листів за програмою “єВідновлення”, на ремонт пошкоджених будинків надали 2,6 млн гривень грошової допомоги. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, витратили на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

“Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків”, — зазначили у Держаудитслужбі.

Інформацію про виявлені порушення передали в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Фото: з відкритих джерел