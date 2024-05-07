UAnimals запускає онлайн-видання про гуманність до тварин і довкілля
Команда зоозахисної організації UAnimals запустила власне онлайн-видання — UAnimals media.
Про це повідомляє UAnimals.
“UAnimals media створене для тих, хто вже дбає про тварин і піклується про природу, або ж тих, хто прагне зрозуміти, чому це важливо і як рухати себе та ціле суспільство до гуманності”, — зазначають в UAnimals.
На сайті видання можна знайти:
- інтерв’ю з людьми, які дотичні до порятунку тварин чи захисту їхніх прав;
- розслідування про тих, хто завдає тваринам і природі страждань;
- колонки від фахівців про гострі питання у сфері захисту й порятунку тварин;
- аналітичні тексти, які допомагають краще зрозуміти взаємодію людей і природи;
- репортажі з притулків та інших місць, де дбають про живих істот;
- тести, щоб перевірити знання в зоозахисних темах.
Видання має також англійську версію.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 07 травня 2024