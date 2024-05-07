UAnimals запускає онлайн-видання про гуманність до тварин і довкілля

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Наталія Габрух
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Команда зоозахисної організації UAnimals запустила власне онлайн-видання — UAnimals media.

Про це повідомляє UAnimals.

“UAnimals media створене для тих, хто вже дбає про тварин і піклується про природу, або ж тих, хто прагне зрозуміти, чому це важливо і як рухати себе та ціле суспільство до гуманності”, — зазначають в UAnimals.

На сайті видання можна знайти:

  • інтерв’ю з людьми, які дотичні до порятунку тварин чи захисту їхніх прав;
  • розслідування про тих, хто завдає тваринам і природі страждань;
  • колонки від фахівців про гострі питання у сфері захисту й порятунку тварин;
  • аналітичні тексти, які допомагають краще зрозуміти взаємодію людей і природи;
  • репортажі з притулків та інших місць, де дбають про живих істот;
  • тести, щоб перевірити знання в зоозахисних темах.

Видання має також англійську версію.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 07 травня 2024
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