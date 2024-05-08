По всій Україні сьогодні можуть запровадити графіки відключення світла — Укренерго

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Наталія Габрух
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В Україні в середу, 8 травня можуть ввести графіки відключення світла.

Про це повідомляє Укренерго.

В ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 “шахедів” по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

“Пошкоджень зазнали об’єкти генерації. Також російські “шахеди” пошкодили обладнання одного з об’єктів Укренерго в центральному регіоні. Споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами”, — зазначають в Укренерго.

Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. У цей час можливі відключення світла по всій території України.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 08 травня 2024
Укренерго Відключення електроенергії Блекаут світло
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