Співзасновники мережі “Галя Балувана” відкрили у Латвії магазин Wesoła Pani
Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів “Галя Балувана” Алла й Олександр Теліги відкрили магазин у Латвії.
Про це повідомляє LIGA.net.
Перший магазин Wesoła Pani у квітні зʼявився у Ризі.
Франшиза мережі Wesoła Pani працює з 2021 року й наразі налічує 126 франчайзингових точок. Латвія стала третьою країною, де запустили мережу Wesoła Pani. Наразі вона працює у Польщі та Нідерландах.
До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.
Фото: LIGA.net
Опубліковано: 08 травня 2024