Співзасновники мережі “Галя Балувана” відкрили у Латвії магазин Wesoła Pani

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Наталія Габрух
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Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів “Галя Балувана” Алла й Олександр Теліги відкрили магазин у Латвії.

Про це повідомляє LIGA.net.

Перший магазин Wesoła Pani у квітні зʼявився у Ризі.

Франшиза мережі Wesoła Pani працює з 2021 року й наразі налічує 126 франчайзингових точок. Латвія стала третьою країною, де запустили мережу Wesoła Pani. Наразі вона працює у Польщі та Нідерландах.

До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.

Фото: LIGA.net

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Опубліковано: 08 травня 2024
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