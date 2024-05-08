Співзасновники мережі “Галя Балувана” відкрили у Латвії магазин Wesoła Pani

Співзасновники мережі магазинів напівфабрикатів “Галя Балувана” Алла й Олександр Теліги відкрили магазин у Латвії.

Про це повідомляє LIGA.net.

Перший магазин Wesoła Pani у квітні зʼявився у Ризі.

Франшиза мережі Wesoła Pani працює з 2021 року й наразі налічує 126 франчайзингових точок. Латвія стала третьою країною, де запустили мережу Wesoła Pani. Наразі вона працює у Польщі та Нідерландах.

До роботи в закордонній мережі залучають переважно українців.

Фото: LIGA.net