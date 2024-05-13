“Укрзалізниця” вимикатиме підсвітку найбільших залізничних вокзалів, щоб економити електроенергію
“Укрзалізниця” у пікові години вимикатиме підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Це пов’язано з економією електроенергії.
Про це повідомляє “Укрзалізниця”.
Підсвітку вимикатимуть на вокзалах Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова.
Також зазначається, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 13 травня 2024
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