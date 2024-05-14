В Україні запустили новий сервіс для пошуку безбар’єрних локацій

В Україні запустили чатбот “Доступно!” для пошуку безбар’єрних локацій.

Про це повідомляє Мінцифри.

У чатботі можна знайти найближчу безбарʼєрну локацію в різних містах України, а також самостійно перевірити її доступність і дати зворотний зв’язок у сервісі. Результати згодом відображатимуться в чатботі “Доступно!” й на онлайн-мапі “Місто без меж”, яку створила команда ЛУН Місто.

Команда “Доступно!” проаналізувала дані та додала до чатбота понад 5 тисяч об’єктів із різних джерел:

відкриті дані реєстру ЦНАПів на порталі Дія;

інформація онлайн-ресурсів місцевої влади;

дані мапи ГО “ЛУН Місто” про доступність об’єктів міського простору різних міст України.

Скористатися чатботом “Доступно!” можна у Viber або Telegram .

Фото: Мінцифри