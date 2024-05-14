В Україні запустили новий сервіс для пошуку безбар’єрних локацій

42
Наталія Габрух
share share

В Україні запустили чатбот “Доступно!” для пошуку безбар’єрних локацій.

Про це повідомляє Мінцифри.

У чатботі можна знайти найближчу безбарʼєрну локацію в різних містах України, а також самостійно перевірити її доступність і дати зворотний зв’язок у сервісі. Результати згодом відображатимуться в чатботі “Доступно!” й на онлайн-мапі “Місто без меж”, яку створила команда ЛУН Місто.

Команда “Доступно!” проаналізувала дані та додала до чатбота понад 5 тисяч об’єктів із різних джерел:

  • відкриті дані реєстру ЦНАПів на порталі Дія;
  • інформація онлайн-ресурсів місцевої влади;
  • дані мапи ГО “ЛУН Місто” про доступність об’єктів міського простору різних міст України.

Скористатися чатботом “Доступно!” можна у Viber або Telegram.

Фото: Мінцифри

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 14 травня 2024
share share
promo
На Лук’янівці хочуть знести кіоск культурного центру "Міський театр" На Лук’янівці хочуть знести кіоск культурного центру "Міський театр" На Київщині вкрали 10 млн гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд На Київщині вкрали 10 млн гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд На автобусному маршруті Київ-Боярка запрацювала безготівкова оплата На автобусному маршруті Київ-Боярка запрацювала безготівкова оплата Американський благодійник побудує ще більше житла для тих, хто втратив дім під час війни Американський благодійник побудує ще більше житла для тих, хто втратив дім під час війни
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.