В Україні можна безкоштовно вакцинувати котів і собак: де і коли

З 9 травня до 10 червня в Україні можна буде безкоштовно вакцинувати від сказу та вірусних захворювань 7 тисяч котів та собак.

Про це пише hromadske.

Як безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця:

Слід упевнитися, що ваша тварина здорова, та провести дегельмінтизацію за 10 днів до вакцинації. Обрати зручну для себе ветлікарню зі списку партнерів та записатися у приймальні години. Привезти тварину до клініки, щоб вакцинувати та чипувати.

Кількість тварин, яких можна вакцинувати на одну людину необмежена. Для участі потрібно написати чи подзвонити до клініки-оператора у своїй області та записатися на прийом. Якщо попит буде великим, найпершими будуть вакциновані тварини петперентів ВПО.

Перелік ветклінік, які долучилися до проєкту “Лапки в безпеці. Безоплатна вакцинація та чипування котів і собак”, можна подивитися за посиланням . Список клінік-партнерів буде доповнюватися протягом тривалості проєкту.