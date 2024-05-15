В Україні можна безкоштовно вакцинувати котів і собак: де і коли

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Наталія Габрух
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З 9 травня до 10 червня в Україні можна буде безкоштовно вакцинувати від сказу та вірусних захворювань 7 тисяч котів та собак.

Про це пише hromadske.

Як безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця:

  1. Слід упевнитися, що ваша тварина здорова, та провести дегельмінтизацію за 10 днів до вакцинації.
  2. Обрати зручну для себе ветлікарню зі списку партнерів та записатися у приймальні години.
  3. Привезти тварину до клініки, щоб вакцинувати та чипувати.

Кількість тварин, яких можна вакцинувати на одну людину необмежена. Для участі потрібно написати чи подзвонити до клініки-оператора у своїй області та записатися на прийом. Якщо попит буде великим, найпершими будуть вакциновані тварини петперентів ВПО.

Перелік ветклінік, які долучилися до проєкту “Лапки в безпеці. Безоплатна вакцинація та чипування котів і собак”, можна подивитися за посиланням. Список клінік-партнерів буде доповнюватися протягом тривалості проєкту.

Фото: Louis-Philippe Poitras/Unsplash

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Опубліковано: 15 травня 2024
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