В Україні можна безкоштовно вакцинувати котів і собак: де і коли
З 9 травня до 10 червня в Україні можна буде безкоштовно вакцинувати від сказу та вірусних захворювань 7 тисяч котів та собак.
Про це пише hromadske.
Як безкоштовно вакцинувати домашнього улюбленця:
- Слід упевнитися, що ваша тварина здорова, та провести дегельмінтизацію за 10 днів до вакцинації.
- Обрати зручну для себе ветлікарню зі списку партнерів та записатися у приймальні години.
- Привезти тварину до клініки, щоб вакцинувати та чипувати.
Кількість тварин, яких можна вакцинувати на одну людину необмежена. Для участі потрібно написати чи подзвонити до клініки-оператора у своїй області та записатися на прийом. Якщо попит буде великим, найпершими будуть вакциновані тварини петперентів ВПО.
Перелік ветклінік, які долучилися до проєкту “Лапки в безпеці. Безоплатна вакцинація та чипування котів і собак”, можна подивитися за посиланням. Список клінік-партнерів буде доповнюватися протягом тривалості проєкту.
Опубліковано: 15 травня 2024
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