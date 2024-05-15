У Києві запустили сервіс “Портал Захисників та Захисниць” для військовослужбовців та їхніх родин

Київ першим в Україні запустив сервіс “Портал Захисників та Захисниць”.

Про це повідомляє КМДА.

Новий сервіс спростить багато процесів для військових, а також їхніх родин і родин загиблих.

Зазначається, що головна мета сервісу — зробити взаємодію з міськими установами максимально оперативною й ефективною.

Наразі на порталі вже представлено понад 40 різноманітних послуг. Серед них — соціальні, медичні, освітні та інші послуги. Перші 10 послуг вже можна оформити онлайн. Надалі ці переліки доповнюватимуться.

“Людина реєструється, проходить верифікацію й у своєму особистому кабінеті бачить, які міські послуги можна отримати. Там же, через зручний інтерфейс користувачі одразу можуть подати заявку або ж ознайомитися із процедурою отримання послуги, якщо вона потребує офлайн оформлення”, — йдеться у повідомленні.

Портал працює в режимі бета-версії та доступний за посиланням .

Фото: з відкритих джерел