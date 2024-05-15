У додатку “Київ Цифровий” можна проголосувати за нові назви для скверів і парку
У додатку “Київ Цифровий” проходить голосування щодо зміни назв провулку, скверів та парку.
Провулок між вулицями Васильківська і Здановської хочуть перейменувати на честь Любомира Бордуна.
Також хочуть перейменувати сквери і парк:
- перейменувати сквер на розі вулиць Прорізної та Євгена Чикаленка на честь Маґтимґули Пираги;
- присвоїти скверу на вулиці Прорізній назву “Українського радіо”;
- перейменувати сквер на вулиці Мостицькій на честь Сергія Васильчука;
- перейменувати сквер на розі вулиць Солом’янська та Кочура на честь Андрія Жованика;
- перейменувати сквер “Слава танкістам” на проспекті Берестейському на честь Артема Соханя;
- перейменувати парк “Юність” у Святошинському районі на парк “Гамбурзький”.
Голосування триватиме до 24 травня.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 15 травня 2024
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