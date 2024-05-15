У додатку “Київ Цифровий” можна проголосувати за нові назви для скверів і парку

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Наталія Габрух
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У додатку “Київ Цифровий” проходить голосування щодо зміни назв провулку, скверів та парку.

Провулок між вулицями Васильківська і Здановської хочуть перейменувати на честь Любомира Бордуна.

Також хочуть перейменувати сквери і парк:

  • перейменувати сквер на розі вулиць Прорізної та Євгена Чикаленка на честь Маґтимґули Пираги;
  • присвоїти скверу на вулиці Прорізній назву “Українського радіо”;
  • перейменувати сквер на вулиці Мостицькій на честь Сергія Васильчука;
  • перейменувати сквер на розі вулиць Солом’янська та Кочура на честь Андрія Жованика;
  • перейменувати сквер “Слава танкістам” на проспекті Берестейському на честь Артема Соханя;
  • перейменувати парк “Юність” у Святошинському районі на парк “Гамбурзький”.

Голосування триватиме до 24 травня.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 15 травня 2024
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