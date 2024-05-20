За мотивами анімаційної картини “Мавка. Лісова пісня” в Україні створять фільм

Українська компанія FILM.UA Group створює фільм за мотивами анімаційної стрічки “Мавка. Лісова пісня”.

Про це повідомляє Variety.

За словами команди FILM.UA Group, у фільмі ще більше заглибляться в український фольклор, пропонуючи більш “складне” зображення міфологічного персонажа.

“Сюжет і навіть персонаж будуть відрізнятися від анімації. “Лісова пісня” базувалася на нашій міфології та на творчості української поетеси Лесі Українки, але нам довелося переосмислювати персонажа для сімейної аудиторії. Тепер ми зможемо повернути все до того, як це було в легендах: зробити більш таємничим і захоплюючим”, — каже продюсерка Анна Єлісєєва.

Ірина Костюк, яка продюсує фільм разом з Єлісєєвою, зауважила, що зараз знімати у зруйнованій війною Україні — це лише один великий виклик, але місцеві кінематографісти навчилися адаптуватися.

Відомо, що команда FILM.UA Group також розробляє анімаційний серіал у співпраці з французькою компанією TeamTo.

Фото: з відкритих джерел