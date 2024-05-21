На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час

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Наталія Габрух
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На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності”, — зазначив Кравченко.

Він також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

“Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів — це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам — спільна відповідальність”, — додав начальник Київської ОВА.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 21 травня 2024
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