На Київщині зменшать вуличне освітлення у вечірній та нічний час. Відповідне рішення ухвалили на засіданні штабу Ради оборони області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Ситуація з електроенергією досі залишається вкрай складною. Тому маємо використовувати всі засоби, які допоможуть економити. Маємо накопичити додатковий ресурс, щоб мінімізувати всі незручності”, — зазначив Кравченко.

Він також звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням активніше працювати з бізнесом щодо необхідності ощадливого використання зовнішнього освітлення.

“Рекламні вивіски, підсвітки фасадів біля кафе та магазинів, освітлення торгових залів — це все прошу звести до мінімуму. Не може бути ситуації, коли просимо економити побутових споживачів, в цей час інші не обмежують використання електроенергії. Допомога енергетикам — спільна відповідальність”, — додав начальник Київської ОВА.

Фото: з відкритих джерел