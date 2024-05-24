Театр імені Франка продаватиме квитки через “Дію”: коли запрацює нова система

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Ірина Маймур
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Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка почне тестувати купівлю квитків через “Дію”.

Про це повідомив керівник театру Євген Нищук в інтерв’ю Укрінформ.

Продаж іменних квитків почнуть тестувати до липня.

Впровадити такий формат вирішили через декілька причин. Зокрема, через спекулятивне виставлення квитків на OLX та фейкові вистави під іменем театру Франка.

Наразі в театрі вдосконалюють систему продажу, залучили команду фахівців та почали працювати з Мінцифрою.

“Ми йдемо до системи, аналогічної продажу квитків на “Укрзалізниці” з авторизацією через застосунок “Дія”, — повідомив Нищук.

Фото: Аимаина хикари/Вікіпедія

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Опубліковано: 24 травня 2024
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