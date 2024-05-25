“Нова Пошта” безкоштовно доставлятиме книги видавництва Vivat

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Наталія Габрух
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“Нова пошта” запускає безкоштовну доставку замовлень із сайту видавництва Vivat.

Про це повідомляє “Нова пошта”.

“Цим кроком Нова пошта приєднується до хвилі підтримки видавництва та харківської друкарні “Фактор-Друк”, яку було знищено ударом російської ракети 23 травня. Ми закликаємо кожного українця купити у ці дні книги видавництва, аби підтримати його та довести — українську культуру не знищити”, — пишуть у “Новій пошті”.

Зазначається, що пропозиція діє на всій території України, крім територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Доставка коштом “Нової пошти” розповсюджується на всі типи доставок — у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт.

Замовити книги можна у період з 24 травня по 30 червня.

Також видавництво Vivat тимчасово призупинило відправлення книжок зі складу, їх відновлять після завершення слідчих і рятувальних дій у друкарні “Фактор-друк”. Про це повідомила генеральна директорка Vivat Юлія Орлова.

Крім цього, Юлія Орлова написала лист- звернення, де описала, як можна допомогти друкарні “Фактор-друк”.

Після знищення російською ракетою харківської друкарні “Фактор-Друк” багато публічних людей закликали купувати книги Vivat, щоб підтримати видавництво. Серед них письменник і лідер гурту “Жадан і собаки” Сергій Жадан, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Мусаєва, письменниця Оксана Забужко тощо.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 25 травня 2024
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