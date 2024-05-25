“Нова Пошта” безкоштовно доставлятиме книги видавництва Vivat
“Нова пошта” запускає безкоштовну доставку замовлень із сайту видавництва Vivat.
Про це повідомляє “Нова пошта”.
“Цим кроком Нова пошта приєднується до хвилі підтримки видавництва та харківської друкарні “Фактор-Друк”, яку було знищено ударом російської ракети 23 травня. Ми закликаємо кожного українця купити у ці дні книги видавництва, аби підтримати його та довести — українську культуру не знищити”, — пишуть у “Новій пошті”.
Зазначається, що пропозиція діє на всій території України, крім територій, на яких ведуться бойові дії або які є тимчасово окупованими.
Доставка коштом “Нової пошти” розповсюджується на всі типи доставок — у відділення, поштомат, на адресу. Клієнтам не потрібно доплачувати комісію за оголошену вартість, пакування або доставку у село/смт.
Замовити книги можна у період з 24 травня по 30 червня.
Також видавництво Vivat тимчасово призупинило відправлення книжок зі складу, їх відновлять після завершення слідчих і рятувальних дій у друкарні “Фактор-друк”. Про це повідомила генеральна директорка Vivat Юлія Орлова.
Крім цього, Юлія Орлова написала лист- звернення, де описала, як можна допомогти друкарні “Фактор-друк”.
Після знищення російською ракетою харківської друкарні “Фактор-Друк” багато публічних людей закликали купувати книги Vivat, щоб підтримати видавництво. Серед них письменник і лідер гурту “Жадан і собаки” Сергій Жадан, головна редакторка онлайн-видання “Українська правда” Севгіль Мусаєва, письменниця Оксана Забужко тощо.
Фото: з відкритих джерел