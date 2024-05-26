У німецькій землі Гессен хочуть зробити українську другою іноземною мовою в школах

Земля Гессен у Німеччині хоче стати першою, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах.

Про це пише Welt.

Міністерство культури у столиці Гессену Вісбадені вже оголосило про конкурс для майбутніх фахівців та вчителів.

За словами міністра культури землі Арміна Шварца це рішення є "чітким знаком солідарності" з Україною. В свою чергу міністр з міжнародних справ Манфред Пенц назвав таке рішення внеском у збереження української ідентичності та культури.

“Адже ми не хочемо залишати без свого коріння українських біженців та відрізати їх від батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну”, — зазначив Манфред Пенц.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню програму “визнанням української мови як важливої європейської мови”.

Фото: з відкритих джерел