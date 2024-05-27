Пляжний сезон у Києві знову не відкриватимуть

У Києві цього року, як і минулі два, не буде пляжного сезону, але попри це на деяких пляжах розгорнуть 24 рятувальні пости.

Про це повідомив начальник водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС України у місті Києві Олександр Туманов в ефірі телеканалу "Київ 24".

Планується, що влітку на низці пляжів чергуватимуть понад 100 лайфгардів, які розпочнуть роботу, коли вода прогріється мінімум до 8 градусів тепла. Попри це, Олександр Туманов запевняє, що відвідувати пляжі небезпечно, адже у разі обстрілу не буде змоги швидко зреагувати на тривогу та перейти в укриття.

Фото: КП "Плесо"