В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G

Україні відбувся перший тестовий запуск мережі 5G.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Vodafone і Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.

“Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює ”, — написав Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

“Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну”, — додав Федоров.

Фото: з відкритих джерел