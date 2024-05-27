В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G
Україні відбувся перший тестовий запуск мережі 5G.
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Vodafone і Nokia організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.
“Інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює ”, — написав Михайло Федоров.
За словами Михайла Федорова, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.
“Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну”, — додав Федоров.
Фото: з відкритих джерел
Опубліковано: 27 травня 2024