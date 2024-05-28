Українська студія Sence Architects отримала міжнародну архітектурну премію IADA 2024
Українська студія архітектури та дизайну інтер'єрів Sence Architects здобула платинову нагороду в категорії “Індивідуальне житло (Архітектура)” на III церемонії вручення International Architecture & Design Awards 2024 (IADA).
Про це пише Pragmatika.media.
Нагороду Sence Architects отримали за проєкт NOM House. Це концептуальний приватний будинок, розроблений для молодої сім’ї з Кіпру, й розташований на невеликій рівнинній ділянці, в Лімасолі.
У двоповерховому NOM House розташовані затишні спальні, ванні кімнати та відкрита тераса. На першому поверсі знаходяться відкрита кухня-вітальня, внутрішній дворик з басейном, зона для барбекю та альтанка для відпочинку.
Матеріали та деталі резиденції відображають місцевий колорит Кіпру — облицювальний камінь, композитний настил біля басейну, фасадна штукатурка молочного кольору, доповнена текстурою натурального дерева.
Фото: Sence Architects