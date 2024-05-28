Українська студія Sence Architects отримала міжнародну архітектурну премію IADA 2024

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Наталія Габрух
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Українська студія архітектури та дизайну інтер'єрів Sence Architects здобула платинову нагороду в категорії “Індивідуальне житло (Архітектура)” на III церемонії вручення International Architecture & Design Awards 2024 (IADA).

Про це пише Pragmatika.media.

Нагороду Sence Architects отримали за проєкт NOM House. Це концептуальний приватний будинок, розроблений для молодої сім’ї з Кіпру, й розташований на невеликій рівнинній ділянці, в Лімасолі.

У двоповерховому NOM House розташовані затишні спальні, ванні кімнати та відкрита тераса. На першому поверсі знаходяться відкрита кухня-вітальня, внутрішній дворик з басейном, зона для барбекю та альтанка для відпочинку.

Матеріали та деталі резиденції відображають місцевий колорит Кіпру — облицювальний камінь, композитний настил біля басейну, фасадна штукатурка молочного кольору, доповнена текстурою натурального дерева.

Фото: Sence Architects

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Опубліковано: 28 травня 2024
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