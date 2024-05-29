На Подолі запрацювала кав’ярня For із літньою терасою та авторськими напоями

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Наталія Габрух
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На Подолі, біля станції метро “Тараса Шевченка” почала роботу кав’ярня For.

Про це пише The Village Україна.

“Усе, що ми робимо, – це все для людей: тих, хто мешкає в ЖК, хто приїжджає до нас з іншого району й хто вперше нас бачить і заходить у гості”, – коментують у команді.

Заклад працює у форматі to go.

У For пропонують класичні та авторські напої, такі як какао з перцевою м'ятою, “кавовий дзен” та сосновий еспресо-тонік. Також у меню є солодка картопля, горішки з згущеним молоком або дорблю, брауні та фісташковий блонді.

Крім цього у закладі є літня тераса. Також у кав’ярню можна приходити з домашніми улюбленцями.

Ціни: еспресо — 70 грн, капучино — 70 грн, зелений чай — 45 грн, “Кавовий дзен” — 45 грн, матча-оранж — 130 грн, горішок із дорблю — 56 грн, солодка картопля “пармезан-малина” — 70 грн, брауні — 82 грн, батончик із зеленою гречкою й вишнею — 99 грн

Адреса: вул. Кирилівська, 37-А

Режим роботи: щодня з 9:00 до 19:00

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Опубліковано: 29 травня 2024
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