На Подолі запрацювала кав’ярня For із літньою терасою та авторськими напоями

На Подолі, біля станції метро “Тараса Шевченка” почала роботу кав’ярня For.

Про це пише The Village Україна.

“Усе, що ми робимо, – це все для людей: тих, хто мешкає в ЖК, хто приїжджає до нас з іншого району й хто вперше нас бачить і заходить у гості”, – коментують у команді.

Заклад працює у форматі to go.

У For пропонують класичні та авторські напої, такі як какао з перцевою м'ятою, “кавовий дзен” та сосновий еспресо-тонік. Також у меню є солодка картопля, горішки з згущеним молоком або дорблю, брауні та фісташковий блонді.

Крім цього у закладі є літня тераса. Також у кав’ярню можна приходити з домашніми улюбленцями.

Ціни: еспресо — 70 грн, капучино — 70 грн, зелений чай — 45 грн, “Кавовий дзен” — 45 грн, матча-оранж — 130 грн, горішок із дорблю — 56 грн, солодка картопля “пармезан-малина” — 70 грн, брауні — 82 грн, батончик із зеленою гречкою й вишнею — 99 грн

Адреса: вул. Кирилівська, 37-А

Режим роботи: щодня з 9:00 до 19:00