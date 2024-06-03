Архітектурний журнал Dezeen написав про будинок під Києвом в японському стилі

Українська архітектурна студія Shovk спроєктувала будинок Dzen House, який містить елементи японської культури. Він розташований у передмісті Києва.

Про це пише видання Dezeen.

Проєкт передбачав перетворення одноповерхової дачі, побудованої в 2010 році, на двоповерхове житло. Будинок оточено садом із хвойними деревами.

Замовник захоплюється японською культурою, тому хотів у будинку відтворити простоту та практичність традиційних інтер’єрів.

“Вони хотіли місце, де можна було б просто споглядати дощ за вікном, грітися біля каміна і займатися йогою на татамі біля круглого вікна”, — зазначив головний архітектор студії Антон Вергун.

У проєкті використано ряд елементів японської архітектури, включаючи дах з виступаючими карнизами та відкриту дерев'яну конструкцію.

Фасад верхнього поверху обробили паленою деревиною в стилі якісугі, що ефективно захищає від опадів. Темна деревина створює контраст із традиційним українським потинькованим покриттям у стилі мазанки, яке використано на внутрішніх та зовнішніх поверхнях першого поверху.

Другий поверх побудовано з дерева, щоб зменшити навантаження на стіни та основу будинку. На цьому поверсі розміщено дві спальні, офіс, ванну кімнату та “японську” кімнату з круглим вікном, облаштовану татамі для чайних церемоній, йоги та медитації. У великій спальні ліжко розташоване на подіумі поруч із вікном без рам.

Фото: видання Dezeen