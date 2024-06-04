Всесвітньо визнані експерти оберуть найкращі вина України 2024 року

28-29 липня у Варшаві всесвітньо визнані майстри вина оберуть 24 найкращі напої України.

Про це повідомили на сайті Wines of Ukraine.

У заході вже підтвердили участь експерти вина з Великобританії, Польщі, Нідерландів, Німеччини та Фінляндії.

Майстри проведуть сліпу дегустацію близько 100 українських вин. Після дегустації буде оголошено TOП 24 (та шортліст ТOП 12) найкращих українських вин сезону 2024 року.

Дедлайн подачі заявки на участь — 5 червня, дедлайн реєстрації зразків — 11 червня. Реєстрація проходить на сайті Wines of Ukraine.

Плануються щонайменше 6 Road Show з обраними напоями в Європі та Україні. Вина-переможці з’являться в продажі в мережі супермаркетів “Сільпо”.

Фото: Kym Ellis/Unsplash