Куди піти у Києві 7-9 червня: Latexfauna, Adam, Кураж та фестиваль від "Київ Прайд"

Протягом 7-9 червня у Києві відбудуться різноманітні події, серед яких концерти Latexfauna, Adam, Щука Риба і Юлії Саніної, благодійний освітній фестиваль від "Київ Прайд", толока у Squat, благодійний Кураж, фестиваль "Зоопартруль" та багато іншого.

Зібрали 12 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Це експозиція про реальні й знайомі місця, повернутися до яких зараз неможливо через окупацію або військові дії. Тому вони перетворюються на ефемерні та плинні простори спогадів. Через мистецькі практики художники й художниці наближаються до цих місць, реконструюють родинні історії та ландшафти дитинства, розмірковують про перетини культур і спротив забуттю. У центрі уваги експозиції не лише досвіди втрат під час російського вторгнення до України.

Ціна: вхід вільний

Де: Мистецький Арсенал, вул. Лаврська, 10-12

Коли: 5 червня — 4 серпня: з 12:00 до 20:00 (окрім понеділків і вівторків).

7 червня на сцені Куренів виступатимуть Louder than words з своїм фірмовим b2b, Liana Malinovska та Sun Riser. 8 червня запалюватимуть діджей та продюсер Idris D. Його орієнтал стиль доповниться музикою Smailov та Yova yager& Moojev. А 9 червня відбудеться концерт гурту Larexfauna, який розкачається електронікою разом з Dasha Vanat.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: Курені, Паркова дорога, 4

Коли: 7 червня 18:00, 8-9 червня 19:00

Концерт Юлії Саніної відбудеться зі спеціальною програмою Special Kiss, на якому звучатимуть головні хіти The Hardkiss у новому звучанні.

Ціна: від 590 грн. Квитки

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 7 червня 19:00

7 червня відбудеться концерт-весілля з елементами традиційних весільних церемоній, зірковим пастором, свахами та дружками, на честь своєї 15-ї річниці кохання. 8 червня пройде захід Aply Дівчата, під час якого одній сцені в зеленому саду буде найкраща зустріч ді-джеїв: Deenara, Diana Jo, Iryna Rozymna та Stassy Miller. 9 червня відбудеться Jazz Day за участі Igor Zakus Quаrtet, Carlo Muscat та Lockdown Trio.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1

Коли: 7 червня 19:00, 8 червня 14:00, 9 червня 15:00

Чи знаєте ви, хто такий Молочайник? Українські степи бережуть куди більше таємниць і скарбів, ніж стиглі помідори. У надзвичайні часи кожна жінка може стати відьмою, покликати на захист міфічного монстра трав’яного моря. Бо якщо жінка щось насправді хоче — то вона може все. Будь-яка жінка.

Ціна: від 450 грн. Квитки

Де: Театр на Подолі, Андріївський узвіз, 20 А,Б,

Коли: 7 червня 18:00, 8-9 червня 14:00

Субота

На цьому Куріж у фокусі буде невичерпна тема — поєднання українського сучасного з українським традиційним. Тож готуйтеся гарцювати на традиційних вечорницях у неділю та нотувати у лекторії. Також організатори повератють зіркову барахолку, де продавцями виступають музичні артисти, митці, актори та інфлюєнсери продаватимуть особливе за донати. А 100% прибутку та зібраних донатів передадуть на великий збір Куражу.

Ціна: 300 грн. Квитки

Де: Garage, вулиця Межигірська, 82

Коли: 8-9 червня з 11:00

На фестивалі збиратимуть кошти на утримання притулку в Ірпені. На заході буде ярмарок із зообрендами, де буде все: від смаколиків — до іграшок та косметики для улюбленців. Ще буде грумінг-корнер — тихий та етичний закуток із експрес-послугами: вичесування, стрижка кігтів і навіть нанесення стразиків. Усе за донат. Окрім цього буде великий лекторій із топовими кінологами й зоопсихологами — для тих, хто має питання і шукає відповіді. А також буде аукціон брендів: вони віддають свій лот — лот купують — кошти йдуть на Зоопатруль, портрет-за-донат та розважальна програма для відвідувачів.

Ціна: донат від 150 грн

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 8 червня з 12:00

На "Здибанка" на двох сценах виступатимуть: Vova Atmos, DJ Kisslove, Babbibrun, Chemcake, Buryi, Rave Mysterio, Qki, CJ Plus, Tviy Uspih, Sominaryst & Dinosus, M47ur & WL29 та Pastrizza.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Клуб "Отель", вул. Нижньоюрківська 31

Коли: 8 червня 15:00

На концерті фольклорного гурту "Щука Риба. Танці" ви зможете помилуємося звучанням живих інструментів та надихнутися красою та легкістю українських танців. Для участі в заході зовсім не обов’язково мати хореографічні навички – всьому навчитесь на місці.

Ціна: від 350 грн. Квитки

Де: Дворик Жовтневого палацу, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 8 червня 19:00

Неділя

Тут ви зможете придбати багато цікавого, як прикраси від Broq та Kreolla jewelry, постери вуличний митців від ShobSho, стріт стайл вбрання від Urban monk, некласичні глиняні вироби та стікери від Стікерці, дуже прикольні вази та вініл від The Vinyl.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вулиця Терещенківська, 17Б

Коли: 9 червня 12:00г

У вас буде можливість придбати туристичне спорядження, одяг та взуття за дружніми цінами. Купуючи речі тут, ти зможеш підсилити збір на дрони-бомбери для РУБпАК Щедрик 411 ОБ БпАК, який проводить БО “Гуркіт”. На вас чекає: гаражний розпродаж туристичного спорядження, спортивні атракції, музичні виступи, розіграш подарунків.

Ціна: вхід вільний

Де: КультМотив, вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 9 червня 12:00

На фестивалі на вас чекає лекції, майстерні, консультації, розважальна програма та ярмарок дружніх бізнесів. Також протягом усього дня також відбуватиметься збір коштів для прайд-збору.

Ціна: вхід вільний. Реєстрація за посиланням

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 9 червня 13:00

Фото: Вечірній Київ, Latexfauna, Юлія Саніна, Adam, Рубрика, Unsplash\Hannah Lim, Здибанка, Щука Риба, The Vinyl, gorgany, "Київ Прайд",