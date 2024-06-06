По всій Україні запустять е-квитки в громадському транспорті: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила закон щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті. Це значить, що е-квитки визнали на рівні паперових.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Йдеться про законопроєкт № 5705. Він пройшов перше читання ще взимку 2022 року, до повномасштабної війни. Наразі в другому читанні проєкт підтримали 256 нардепів.
Метою прийняття документа є:
- використання е-квитка як правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу;
- створення належних умов для функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському транспорті. Йдеться про автобуси, тролейбуси, трамваї, метро.
У багатьох українських містах уже використовують електронні квитки для проїзду. Ухвалення законопроєкту забезпечить подальшу диджиталізацію систем проїзду в міському громадському транспорті.
Фото: Львівський портал
Опубліковано: 06 червня 2024
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